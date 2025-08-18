Lantronix 解决方案为美国陆军认可的、Red Cat Holdings Co. 旗下公司 Teal Drones 提供支持，解锁安全的边缘 AI 增长机遇

加州尔湾, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是全球领先的计算和连接物联网解决方案企业，致力于为边缘 AI 应用提供支持。公司今日宣布，其符合 TAA 和 NDAA 要求的解决方案已被 Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT) 旗下公司 Teal Drones 选中，用于生产美国陆军短程侦察 (SRR) 计划中涉及的 Black Widow™ 无人机。 Lantronix 已开始批量生产该机型并出货，这不仅为其带来了早期收入，也彰显了其作为关键-任务国防应用领域值得信赖的技术合作伙伴地位。

Lantronix 解决方案以 Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165 处理器为基础，拥有先进的边缘 AI 处理能力，同时能够满足美国严格的安全要求，完全符合 TAA 和 NDAA 标准，从而能够部署在敏感的国防部 (DoD) 任务中。 这种 AI 性能与合规性的结合，为 Lantronix 在快速发展的国防和自治系统市场中打造了长期竞争优势。

Teal Drones 作为少数获得 Blue UAS 许可的小型无人机系统 (sUAS) 供应商，必须满足美国国防部在应用中对网络安全、运营和安全方面的严格要求。 借助 Lantronix 提供的合规解决方案，Teal 得以满足这些要求，进而将其 Black Widow 无人机部署到前线任务中。

Red Cat 首席执行官 Jeff Thompson 表示：“Black Widow 无人机正在重新定义小型无人机系统的能力，为当今的战斗人员提供实时情报和在现代战场上所需的作战优势。 Lantronix 的解决方案使我们能够满足美国陆军在 SRR 项目中严格的 TAA 和 NDAA 合规标准——这种保障水平鲜有其他供应商能够企及。”

鉴于全球无人机市场规模预计到 2030 年将达到 578 亿美元 (据 Drone Industry Insights 的《2025-2030 年全球无人机市场报告》显示) ，Lantronix 在国防安全和商用无人机领域的布局将为其带来持续多年的高利润增长机遇。

Lantronix 首席执行官兼总裁 Saleel Awsare 表示：“Lantronix 已在边缘 AI 市场确立了领导地位，为不断发展的无人机行业提供以合规性为导向的创新解决方案。- 我们与 Teal Drones 的合作充分展示了我们大规模地向市场提供安全、高-性能产品的能力，并为与全球领先品牌建立长期-合作关系创造了机遇。”

Lantronix 的解决方案和工程服务，整合了嵌入式计算技术、专业的合规经验以及灵活的软件支持，从而加速客户的产品开发进程。 这种可扩展的平台式策略不仅帮助 Teal Drones 将-产品快速上市-，也使 Lantronix 能够为未来需要满足 TAA 和 NDAA 合规要求的国防和工业物联网项目提供支持。

如需了解 Lantronix 的 工程服务 、 SOM 解决方案 和其他 无人机应用 详情，请访问 Lantronix.com。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是边缘 AI 和工业物联网解决方案的全球领导者，致力于为关键任务应用提供智能计算、安全连接及远程管理服务。 Lantronix 服务于智慧城市、企业 IT、商业及国防无人系统等高增长市场，助力客户优化运营并加速实现数字化转型。 凭借全面的硬件、软件和服务组合，Lantronix 可为从安全视频监控、智能公用事业基础设施到弹性带外网络管理等各类应用提供支持。 在当今由 AI 驱动的世界中，Lantronix 通过将智能技术引入网络边缘，助力企业实现效率提升、加强安全保障并扩大竞争优势。

欲了解更多信息，请访问 Lantronix 网站 。

关于 Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) 是一家位于美国的供应商，为国防和国家安全提供先进的全域无人机和机器人解决方案。 Red Cat 以全资子公司 Teal Drones 和 FlightWave Aerospace 为渠道，致力于开发美国制造的硬件和软件，为军方、政府及公共安全部门的行动提供陆、海、空支持。 其以 Black Widow™ 领衔的系统家族，可在小型无人机系统 (sUAS) 中提供无与伦比的战术能力。 此外，Red Cat 正通过 Blue OPS, Inc. 来拓展其在海事领域的业务，并在无人水面艇 (USV) 和自主式水下航行器 (AUV) 领域不断创新，提供旨在提升安全性及多域任务效能的集成平台。 如需了解更多信息，请访问 www.redcat.red 。

©2025 Lantronix, Inc. 保留所有权利。 Lantronix 是注册商标。 其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

Lantronix 媒体联系人：

media@lantronix.com

949-212-0960