Lantronix 解決方案推動美國陸軍認證的 Teal Drones (Red Cat Holdings 旗下公司) ，開拓安全邊緣 AI 增長機遇

爾灣，加州, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 邊緣人工智能 (Edge AI) 應用運算與連網物聯網 (IoT) 解決方案全球領導者 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 今日宣佈，其符合美國《貿易協定法》(TAA) 及《國防授權法案》(NDAA) 的解決方案獲 Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT) 旗下企業 Teal Drones 選用，於美國陸軍短程偵察 (SRR) 計劃下生產 Black Widow™ 無人機。 Lantronix 已開始生產出貨，揭示早期營收，並鞏固其作為-關鍵國防應用可信技術合作夥伴的地位。

以 Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165 處理器為基礎的 Lantronix 解決方案提供先進邊緣 AI 運算，同時滿足美國嚴格安全要求，確保完全遵守 TAA 及 NDAA 規範，適用於美國國防部 (DoD) 敏感任務部署。 AI 性能與合規的雙重優勢，使 Lantronix 於迅速增長的國防及自主系統市場建立長遠競爭力。

作為藍色無人機系統 (Blue UAS) 認證小型無人航空系統 (sUAS) 供應商精選成員，Teal Drones 必須符合美國國防部嚴格的網絡安全、操作及安全標準。 Lantronix 的合規解決方案協助 Teal 滿足這些要求，為 Black Widow 無人機投入前線任務奠定了基礎。

Red Cat 行政總裁 Jeff Thompson 指出：「Black Widow 無人機重塑小型無人系統的潛力，為當今軍人提供現代戰場所需的即時情報及作戰優勢。 Lantronix 的解決方案讓我們能夠滿足美國陸軍短程偵察計劃下嚴格的 TAA 及 NDAA 合規標準，此等合規保障極少供應商能夠比擬。」

隨著全球無人機市場預計於 2030 年達到 578 億美元 (Drone Industry Insights《2025-2030 全球無人機市場報告》)，Lantronix 在安全國防與商用無人機領域的佈局開拓多年高利潤增長契機。

Lantronix 行政總裁兼董事長 Saleel Awsare 指出：「Lantronix 已成為邊緣 AI 市場先驅，為蓬勃發展的無人機領域提供合規-驅動的創新解決方案。 我們與 Teal Drones 的合作彰顯大規模推出安全高-性能產品的能力，開拓與國際頂尖品牌的長-遠商機。」

Lantronix 解决方案及工程服務結合嵌入式運算技術、合規專業知識與靈活的軟件支援，以加快客戶產品開發進程。 這個可擴展的平台方案，不僅令 Teal Drones 能夠迅速搶佔--市場，更使 Lantronix 得以支援未來確保符合 TAA 及 NDAA 規範的國防與工業物聯網計劃。

若要進一步了解 Lantronix 的 工程服務 、 系統模組 (SOM) 解决方案 及其他 無人機應用 ，請瀏覽 Lantronix.com。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是邊緣人工智能 (Edge AI) 與工業物聯網 (IoT) 解决方案的全球領導者，為關鍵任務應用提供智能計算、安全連線及遙距管理。 Lantronix 服務高增長市場，包括智能城市、企業資訊科技及商用與國防無人系統，推動客戶完善營運並加快數碼轉型。 全面的硬件、軟件與服務組合，支援從安全影片監控、智能公用設施基礎架構以至穩健靈活帶外網絡管理的各種應用。 透過將智能帶到網絡邊緣，Lantronix 協助機構於現今由 AI 驅動的世界中高效率運作、安全營運和盡享競爭優勢。

欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 網站 。

關於 Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) 是美國先進全領域無人機及機械人解决方案供應商，專為國防及國家安全領域提供服務。 透過旗下全資附屬公司 Teal Drones 及 FlightWave Aerospace，Red Cat 開發由美國製造的硬件及軟件，支援海陸空的軍事、政府及公共安全行動。 該公司以 Black Widow™ 為首的系統系列，為小型無人飛行器系統 (sUAS) 帶來無可比擬的戰術能力。 透過 Blue OPS, Inc. 拓展至海事領域，Red Cat 同時致力於無人水面艦艇 (USV) 及自主水底車輛 (AUV) 的創新發展，推出有效加強安全及提升多領域任務效能的整合式平台。 詳情請瀏覽 www.redcat.red 。

© 2025 Lantronix, Inc. 版權所有。 Lantronix 是註冊商標。 其他商標和商標名稱均為其各自所有者的財產。

1995 年私人證券訴訟改革法下的「安全港」聲明：本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性聲明，包括但不限於與 Lantronix 產品或領導層團隊有關的陳述。 該等前瞻性陳述是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。 潛在的風險和不確定性包括但不限於，諸如負面或惡化的地區和全球經濟狀況或市場不穩定對我們業務的影響，包括對我們客戶購買決策的影響；我們緩解因 COVID-19 大流行或其他疫情、戰爭和歐洲、亞洲和中東最近的緊張局勢或其他因素對我們及我們的供應商和分銷商供應鏈造成的任何中斷的能力；未來對公共衛生危機的反應和影響；網絡安全風險；適用的美國和外國政府法律、法規和關稅的變化；我們成功實施收購策略或整合被收購公司的能力；保護專利和其他專有權利的困難和成本；我們的負債水平，我們償還債務的能力以及債務協議中的限制；以及我們於 2024 年 9 月 9 日向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交的截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的 10-K 表年度報告中包含的任何其他因素，包括該報告第一部分第 1A 項中的「風險因素」一節，以及我們向 SEC 提交的其他公開文件。 額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。 此外，實際結果可能因我們目前未察覺或未視為對業務重要的額外風險和不確定性而存在差異。 基於上述原因，我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。 我們所作的前瞻性陳述僅反映其發佈之日的情況。 我們明確聲明，除非法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的規則另有要求，否則我們無需承擔更新任何前瞻性陳述的意圖或義務，以使其與實際結果或我們的意見或預期變化一致。 如果我們更新或更正任何前瞻性陳述，投資者不應推斷我們會進行額外的更新或更正。

