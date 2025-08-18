Halvårsrapport 2025

− For 1. halvår 2025 udgjorde basisindtjening før nedskrivninger 244,6 mio. kr., hvilket er 75,5 mio. kr. mindre end for samme periode sidste år.

− Nedgangen i indtjeningen skyldes faldet i renteniveauet.

− Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 737,6 mio. kr. Det er et fald på 2,3 % i forhold til samme periode sidste år.

− Udgifter til personale og administration udgjorde 474,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,2 %.

− Nedskrivninger på udlån m.v. udgjorde 16,3 mio. kr.

− Beholdningsresultatet udgjorde 42,9 mio. kr., hvoraf hovedparten skyldes salget af aktier i bankens datacentral.

− Periodens resultat før skat udgjorde 271,2 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 16,3 % p.a.

− Periodens resultat udgjorde 205,2 mio. kr. svarende til 59 kr. pr. aktie.

− Ledelsen anser periodens basisindtjening og resultat for tilfredsstillende.

− Kapitalprocenten udgjorde 22,7 og det samlede kapitalkrav 14,9 %.

− Ledelsen forventer fortsat et resultat efter skat for 2025 i niveauet 250-350 mio. kr.

