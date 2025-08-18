|Flokkur
|RIKV 25 1119
|RIKV 26 0318
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|20.08.2025
|20.08.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|16.088
|19.800
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|98,096
|/
|7,679
|95,728
|/
|7,650
|Fjöldi innsendra tilboða
|18
|20
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|18.188
|25.800
|Fjöldi samþykktra tilboða
|14
|13
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|14
|13
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|98,096
|/
|7,679
|95,728
|/
|7,650
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|98,142
|/
|7,489
|95,814
|/
|7,490
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|98,096
|/
|7,679
|95,728
|/
|7,650
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|98,121
|/
|7,576
|95,769
|/
|7,574
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|98,142
|/
|7,489
|95,814
|/
|7,490
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|98,030
|/
|7,950
|95,669
|/
|7,761
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|98,117
|/
|7,592
|95,751
|/
|7,607
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,13
|1,30
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 25 1119 - RIKV 26 0318
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Recommended Reading
-
August 14, 2025 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKV 25 1119RIKV 26 0318ISINIS0000037547IS0000038016Maturity Date11/19/202503/18/2026Auction Date08/18/202508/18/2025Settlement Date08/20/202508/20/2025 On the Auction Date, between 10:30 am and...Read More
-
August 12, 2025 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
As stated in paragraph 6 in General Terms of Auction for Treasury bonds, the Government Debt Management offered the equivalent of 10% of the nominal value sold in the auction 8. August, at the price...Read More