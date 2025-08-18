Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 25 1119 - RIKV 26 0318

Flokkur RIKV 25 1119RIKV 26 0318
Greiðslu-og uppgjörsdagur 20.08.202520.08.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 16.08819.800
Samþykkt (verð / flatir vextir) 98,096/7,67995,728/7,650
Fjöldi innsendra tilboða 1820
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 18.18825.800
Fjöldi samþykktra tilboða 1413
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 1413
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 98,096/7,67995,728/7,650
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 98,142/7,48995,814/7,490
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 98,096/7,67995,728/7,650
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 98,121/7,57695,769/7,574
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 98,142/7,48995,814/7,490
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 98,030/7,95095,669/7,761
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 98,117/7,59295,751/7,607
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,131,30

