|CERTIFICATE MATURITY
|250820
|FIXED RATE (POLICY RATE + 10 b.p.)
|2,10 %
|VOLUME BOUGHT
|56.00 BLN
|TRADE DAY
|250818
|SETTLEMENT DAY
|250819
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
August 12, 2025 04:15 ET
Auction results: Auction date 2025-08-12, Start date 2025-08-13, Maturity date 2025-08-20, Interest rate 2.00%, Offered volume SEK bn 661.0, Total bid amount SEK bn 612.85, Accepted volume SEK bn 612.85
August 12, 2025 03:30 ET
Bid date 2025-08-12, Auction date 2025-08-12, Settlement date 2025-08-13, Maturity Date 2025-08-20, Nominal amount 661 billion SEK, Interest rate 2.00%, Bid times 09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid date