Välkommen till HMS Networks kapitalmarknadsdag 9 september 2025

HMS hälsar investerare, analytiker och media välkomna till en hybrid kapitalmarknadsdag, tisdag 9 september klockan 9.00.

Kapitalmarknadsdagen äger rum i Inderes studio på Västra Trädgårdsgatan 19 i Stockholm. Du kan vara med på plats eller via livesändningen på webben där du även kan ställa frågor via chatt. Presentationen startar 09.00 CEST och pågår till cirka 12.00 CEST.

VD och koncernchef Staffan Dahlström och Finanschef Joakim Nideborn kommer tillsammans med andra ledande befattningshavare ge en uppdatering om HMS strategi och mål för 2030, tillsammans med en uppdatering om affärsläget.

Vänligen anmäl dig via denna länk.

(Senast 31 augusti om du vill vara med på plats)

Antalet fysiska deltagare är begränsat. Investerare, analytiker, finansiell media och andra nyckelintressenter prioriteras. En bekräftelse på fysisk medverkan kommer skickas ut efter sista dag för registrering.

Deltagarna i livesändningen har möjlighet att ställa frågor via chatt. En inspelning kommer finnas tillgängling efteråt.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

Bilaga