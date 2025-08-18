Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 18.8.2025

Päivämäärä18.8.2025 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiVAIAS 
Osakemäärä2 700osaketta
Keskihinta/ osake             46,8344EUR
Kokonaishinta126 452,88EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.8.2025
tehtyjen kauppojen jälkeen: 140 084 kpl. 
   
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 
   
Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

