VAISALA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.8.2025 Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 18.8.2025 Helsingin Pörssi Päivämäärä 18.8.2025 Pörssikauppa Osto Osakelaji VAIAS Osakemäärä 2 700 osaketta Keskihinta/ osake 46,8344 EUR Kokonaishinta 126 452,88 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.8.2025 tehtyjen kauppojen jälkeen: 140 084 kpl. Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Vaisala Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Sami Huttunen Ilari Isomäki

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi

Liite