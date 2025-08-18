Marie Brizard Wine & Spirits Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)

Charenton-le-Pont, le 18 août 2025

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

Code ISIN : 0000060873

Situation au : Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de votes 31 juillet 2025 111 989 823



Nombre de droits de vote théoriques (1) :

194 047 142











Nombre de droits de vote exerçables (2) :

193 916 356





Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d’une clause imposant une obligation d’information de franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.

(1) Y compris actions auto détenues

(2) Déduction faite des actions auto détenues

Pièce jointe