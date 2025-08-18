Rexel: Disclosure of trading in own shares from August 11 to August 15, 2025

                  DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES

FROM AUGUST 11 TO AUGUST 15, 2025

In accordance with the authorization granted by the Shareholders’ Meeting in order to trade in own shares and pursuant to applicable law on share repurchases, Rexel declares the following purchases of its own shares from August 11 to August 15, 2025:

Name of the issuerIdentity code of the issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentity code of the financial instrumentTotal daily volume (in number of shares)Daily weighted average purchase price of the sharesMarket (MIC Code)
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR001045120350026,19AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR00104512031 50026,16CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR001045120350026,19TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR001045120334 38526,15892XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120350026,20AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120350026,22CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120350026,22TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120335 00026,34102XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120350026,38AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120350026,38CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120350026,43TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120335 00026,44829XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR001045120350027,40AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR00104512031 00026,81CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR001045120350026,80TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR001045120334 77127,02927XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR001045120350027,84AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR00104512031 00027,82CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR001045120350027,83TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR001045120335 00027,80341XPAR
   TOTAL183 65626,75635 

