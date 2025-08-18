Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 15 août 2025

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 11 AU 15 AOUT 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 au 15 août 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|11/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,19
|AQEU
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|11/08/2025
|FR0010451203
|1 500
|26,16
|CCXE
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|11/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,19
|TQEX
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|11/08/2025
|FR0010451203
|34 385
|26,15892
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|12/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,20
|AQEU
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|12/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,22
|CCXE
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|12/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,22
|TQEX
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|12/08/2025
|FR0010451203
|35 000
|26,34102
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|13/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,38
|AQEU
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|13/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,38
|CCXE
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|13/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,43
|TQEX
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|13/08/2025
|FR0010451203
|35 000
|26,44829
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|14/08/2025
|FR0010451203
|500
|27,40
|AQEU
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|14/08/2025
|FR0010451203
|1 000
|26,81
|CCXE
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|14/08/2025
|FR0010451203
|500
|26,80
|TQEX
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|14/08/2025
|FR0010451203
|34 771
|27,02927
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|15/08/2025
|FR0010451203
|500
|27,84
|AQEU
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|15/08/2025
|FR0010451203
|1 000
|27,82
|CCXE
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|15/08/2025
|FR0010451203
|500
|27,83
|TQEX
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|15/08/2025
|FR0010451203
|35 000
|27,80341
|XPAR
|TOTAL
|183 656
|26,75635
