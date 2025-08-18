Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 15 août 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 11 AU 15 AOUT 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 au 15 août 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR001045120350026,19AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR00104512031 50026,16CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR001045120350026,19TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6211/08/2025FR001045120334 38526,15892XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120350026,20AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120350026,22CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120350026,22TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6212/08/2025FR001045120335 00026,34102XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120350026,38AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120350026,38CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120350026,43TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6213/08/2025FR001045120335 00026,44829XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR001045120350027,40AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR00104512031 00026,81CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR001045120350026,80TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6214/08/2025FR001045120334 77127,02927XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR001045120350027,84AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR00104512031 00027,82CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR001045120350027,83TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6215/08/2025FR001045120335 00027,80341XPAR
   TOTAL183 65626,75635 

