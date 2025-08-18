AUGA group, RAB kreditoriai pritarė „AUGA group“ restruktūrizavimo plano projektui

2025 m. rugpjūčio 18 d. įvyko pakartotinis restruktūrizuojamos AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) kreditorių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime dalyvavo virš 73 proc. visų kreditorių, todėl Susirinkimo kvorumas buvo pasiektas. Visų Susirinkime dalyvaujančių kreditorių absoliučia balsų dauguma – tik 5 proc. visų Susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsavo „prieš“ - buvo pritarta „AUGA group“ restruktūrizavimo plano projektu.
Susirinkimui teikta balsuoti 2025 m. rugpjūčio 11 d. plano redakcija, kuri buvo papildyta atsižvelgus į kreditorių pateiktas pastabas. Be keturių strateginių veiksmų krypčių, atnaujinta restruktūrizavimo plano projekto redakcija taip pat numato didesnį kreditorių įsitraukimą į bendrovės valdymą, sudarant galimybes ne mažiau kaip 2 kreditorių nominuotiems asmenims būti išrinktais į Bendrovės valdybą, iš kurių 1 būtų nominuotas Bendrovės didžiausio hipotekinio kreditoriaus ir 1 - didžiausio kreditoriaus, kurio reikalavimas neužtikrintas hipoteka bei sudaryti Kreditorių komitetą, kuris aktyviai dalyvautų įgyvendinant keturias strategines priemones atsiskaitymui su kreditoriais ir Bendrovės gyvybingumo atkūrimui.
„Esu nuoširdžiai dėkingas kreditoriams už parodytą pasitikėjimą ir suteiktą galimybę pilnai atsiskaityti su jais per suplanuotą laikotarpį. Mūsų restruktūrizavimo planas įtikino didžiąją daugumą kreditorių, o šiandien gautas palaikymas yra tik pradžia – svarbiausia, kad planas būtų atsakingai ir nuosekliai įgyvendintas. Tikime tiek mūsų pienininkystės ir augalininkystės verslų potencialu, tiek ir komandos gebėjimu įgyvendinti pokyčius. Taip pat vertiname konstruktyvų bendradarbiavimą su kreditoriais, kuris bus itin svarbus viso proceso metu – jų įžvalgos ir dalyvavimas padės sprendimus priimti atsakingai ir efektyviai. Dirbdami išvien galime pasiekti užsibrėžtą tikslą ir išpildyti restruktūrizavimo planą per artimiausią numatomą laikotarpį“, – teigia „AUGA group“ Valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
2025 m. rugpjūčio 19 d. šis restruktūrizavimo plano projektas bus teikiamas Vilniaus apygardos teismui tvirtinti.
