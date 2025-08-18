Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo skelbta, Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Taip pat skelbia siūlomą sprendimo projektą 8-uoju darbotvarkės klausimu ir bendrąjį balsavimo biuletenį.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
- Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
- Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
- Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- Bendrovės valdybos narių rinkimas.
- Atlygio valdybos nariams nustatymas.
- Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
- Bendrovės įstatų keitimas.
Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, kuriam 2025 m. rugpjūčio 12 d. pritarė Bendrovės akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. pritarė Bendrovės kreditoriai, įgyvendinimui yra būtinas Bendrovės įstatų keitimas, Bendrovės valdyba siūlo toliau nurodoma sprendimo projektą 8-uoju Susirinkimo darbotvarkės klausimu:
8. Bendrovės įstatų keitimas.
8.1 Pakeisti Bendrovės įstatus nustatant, kad sprendimai, susiję su Bendrovės restruktūrizavimo plane nurodyto Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto perleidimu ir (ar) įsigijimu, tokių sandorių pagrindinių komercinių sąlygų tvirtinimu, Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto ir įsipareigojimų perleidimo fondui sąlygų bei kitus kaip fondo investuotoju susiję klausimai, valdyboje priimami 4/5 dauguma nuo dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Taip pat įgyvendinti kitus Bendrovės įstatų pakeitimus susijusius su teisinio reguliavimo pasikeitimais.
8.2 Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).
8.3 Įgalioti Bendrovės vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.
Sprendimų projektai (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) Susirinkimo darbotvarkės 5-6 klausimais (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) bus pateikti vėliau, kadangi Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte nustatyta, jog Bendrovės valdyba įsipareigoja visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti į naujos sudėties valdybą išrinkti ne mažiau kaip 2 (du) Bendrovės kreditorių nominuotus kandidatus ir 1 (vieną) Bendrovės akcininkų, nesusijusių su kontroliuojančiu akcininku, nominuotą kandidatą. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės kreditorių susirinkimas vyko tą pačią dieną, kai skelbiamas šis pranešimas, būtina skirti papildomo laiko kreditorių ir (ar) akcininkų nominacijų į Bendrovės valdybą suderinimui. Tai leis užtikrinti, kad valdybos narių kandidatūros atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus bei geriausiai atspindėtų Bendrovės, jos akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių interesus.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340
