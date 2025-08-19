Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 05/2025 - Coloplast ændrer i ledelsesteamet

Coloplast ændrer i ledelsesteamet

Coloplasts bestyrelse laver ændringer til ledelsesteamet (ELT) for at understøtte en succesfuld eksekvering af ny strategi.



I løbet af de seneste måneder har seniorledere fra hele Coloplast arbejdet sammen om at færdiggøre Coloplasts nye strategi, som vil blive lanceret internt og eksternt i begyndelsen af september efter bestyrelsens godkendelse.

"Vores nye strategi er centreret omkring vores kunder. Vi vil skabe og levere den bedste kundeoplevelse for vores brugere, patienter og klinikere på tværs af vores produktporteføljer, support og serviceydelser. Vores ambition er at sætte behandlingsstandarden, at være markedsledende og at vinde!" siger Lars Rasmussen, midlertidig administrerende direktør i Coloplast.

"For at levere værdi til vores kunder, aktionærer og mange andre er vi nødt til at udvikle os. Det betyder, at vi skal sætte kunden i centrum for alt, hvad vi gør. Det betyder også, at vi skal levere et betydeligt løft inden for innovation for at konsolidere vores position som innovationsleder," siger Lars.

I den nuværende strategiperiode er Atos Medical og Kerecis blevet en del af Coloplast. Med øjeblikkelig virkning vil virksomheden organisere sine forretninger i to separate forretningsenheder: Chronic Care og Acute Care. Denne struktur gør det muligt for virksomheden at respektere forskellene i markedsdynamikkerne, kundebehov, patientforløb samt forretningsmodeller. Og det skaber den nødvendige struktur til at eksekvere på virksomhedens 2030-strategi.

Ændringer i Chronic Care

Med øjeblikkelig virkning oprettes en ny forretningsenhed; Chronic Care Commercial. Denne vil omfatte de eksisterende salgsregioner samt relevante kommercielle funktioner inden for Chronic Care. Derudover vil Atos Medical, som også kaldes Stemme og Respiratorisk Pleje, blive integreret i denne nye forretningsenhed. Det sker i lyset af, at Atos Medical i dag behandler patienter, der ofte har kroniske lidelser.

For at levere et betydeligt løft inden for innovation samt bringe nye produkter hurtigere på markedet oprettes der også en selvstændig Chronic Care R&D funktion.

”Da vi foretager væsentlige ændringer i den kroniske forretning, har bestyrelsen og Executive Vice President Nicolai Buhl i fællesskab besluttet, at Nicolai fratræder sin stilling i Coloplast. Nicolai har opnået store resultater i sin tid hos Coloplast som leder inden for både sårpleje og den kroniske forretning. På vegne af bestyrelsen og direktionen vil jeg gerne takke Nicolai for hans dedikation og lederskab,” siger Lars.

Caroline Vagner Rosenstand indtager rollen som Executive Vice President for Chronic Care Commercial.

"Caroline er en erfaren leder med en stærk historik, når det handler om at skabe følgeskab, definere og eksekvere kommercielle strategier og ikke mindst levere resultater,” siger Lars.

Den 1. november tiltræder Rasmus Just som Executive Vice President for Chronic Care R&D. Rasmus Just tager værdifuld erfaring med sig fra sine fem år hos Coloplast, hvor han har haft flere ledende stillinger inden for innovation. De seneste tre år har han ledet Device R&D hos Novo Nordisk.

"Rasmus er en erfaren leder inden for R&D med et stærkt fokus på både teknologi og forretningen, og vi er glade for at kunne byde ham velkommen tilbage til Coloplast," siger Lars.

Introducerer Acute Care

Den nye forretningsenhed Acute Care omfatter Urologi (IU), Avancerede Sårbandager (AWD) og Kerecis. Disse behandlingsområder er kendetegnet ved premiumprodukter som Coloplasts penisimplantater, sårbandager samt Kerecis’ produktportefølje baseret på fiskeskind. De fleste produkter og teknologier anvendes i specialiserede private klinikker eller på hospitaler, hvor innovation og kliniske resultater er altafgørende.

Med øjeblikkelig virkning lægges AWD og Kerecis sammen til en ny organisation, navngivet Wound & Tissue Repair, inden for Acute Care. Målet er at blive innovationsleder inden for dette område og at skabe en stærk global tilstedeværelse ved at lægge disse to komplementære forretninger sammen. Wound & Tissue Repair vil blive ledet af Executive Vice President Fertram Sigurjonsson.

"Med Kerecis har Fertram opbygget en virksomhed baseret på en unik teknologi, som har stor innovationskapacitet og stærkt vækstpotentiale. At samle disse kompetencer i en ny Wound & Tissue Repair-enhed er en vigtig milepæl for vores AWD- og Kerecis-forretninger," siger Lars.

Der er ingen ændringer i urologiforretningen, som fortsætter under ledelse af Executive Vice President Tommy Johns.



"Jeg vil gerne ønske Caroline, Fertram og Rasmus tillykke med deres nye roller," afslutter Lars.

Det nye ELT

Lars Rasmussen, midlertidig CEO

Anders Lonning-Skovgaard, EVP og CFO

Allan Rasmussen, EVP Global Operations

Dorthe Rønnau, EVP People & Culture

Caroline Vagner Rosenstand, EVP Chronic Care Commercial

Rasmus Just, EVP Chronic Care R&D (Fra 1. november)

Fertram Sigurjonsson, EVP Wound & Tissue Repair

Tommy Johns, EVP Interventional Urology

Lars Rasmussen, midlertidig administrerende direktør og koncernchef, og Anders Lonning-Skovgaard, koncerndirektør og økonomidirektør, udgør den direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt venligst

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Aleksandra Dimovska

Vice President, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458

E-mail: dkadim@coloplast.com

Kristine Husted Munk

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

E-mail: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2981

E-mail: dksdk@coloplast.com





Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Avanceret Sårpleje, Urologi samt Stemme og Respiratorisk pleje.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2025-08.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.





Vedhæftet fil