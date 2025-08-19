Coloplast A/S - Regnskabsmeddelelse, 9M 2024/25

2024/25

Delårsrapport, 9M 2024/25

1. oktober 2024 - 30. juni 2025

Coloplast leverede en organisk vækst på 7% og en overskudsgrad1 på 28% i 3. kvartal. Den rapporterede omsætning i danske kroner steg 1%, negativt påvirket af valutaudviklingen samt frasalget af hudplejeforretningen.

Den organiske vækst pr. forretningsområde: Stomi 6%, Kontinens 8%, Stemme og Respiratorisk Pleje 9%, Avanceret Sårpleje 4% og Urologi 4%.

Væksten i Stomi var drevet af et bredt baseret bidrag fra alle regioner, bortset fra Kina, som leverede en lav-encifret vækst som forventet. Væksten i Kontinens var drevet af et fortsat stærkt bidrag fra Luja™-porteføljen.

Væksten i Stemme og Respiratorisk Pleje var drevet af fortsat godt momentum i både Laryngektomi og Trakeostomi.

Væksten i Avancerede Sårbandager var -2%, primært drevet af en signifikant negativ vækst i Kina, som blev påvirket af en præventiv og frivillig produktreturnering af alle Biatain® Klæbende skumbandager på markedet. Returneringen forventes at have en negativ effekt på salget på ca. 80 mio. kr. i 2. halvår, hvoraf ca. 20 mio. kr. påvirkede 3. kvartal.

Kerecis steg 17% med en overskudsgrad på 13% før afskrivninger vedrørende købsprisallokering. Væksten i kvartalet blev påvirket af en afmatning i det ambulante marked som følge af udsættelsen af den endelige dækningspolitik (LCD) i april, hvilket medførte en midlertidig markedsforskydning mod højprisprodukter. Momentum i 4. kvartal forventes at blive bedre efter en god start på kvartalet i juli.

Væksten i Urologi blev drevet af godt momentum i mandesegmentet i USA, delvist udlignet af fortsat negativ effekt fra tilbagekaldelsen af produkter inden for blæresygdomme og kirurgiske produkter på ca. -10 mio. kr. i 3. kvartal.

Driftsresultatet (EBIT) 1 udgjorde 1.915 mio. kr., svarende til en stigning på 2% i forhold til sidste år. Overskudsgraden 1,2 var 28% mod 27% sidste år.

udgjorde 1.915 mio. kr., svarende til en stigning på 2% i forhold til sidste år. Overskudsgraden var 28% mod 27% sidste år. Ændringer i ledelsesteamet annonceret for at understøtte en succesfuld eksekvering af ny strategi frem mod 2030.

Organisk vækst på 7% og en overskudsgrad1 på 27% i de første ni måneder af 2024/25. Den rapporterede omsætning i danske kroner voksede 4% til 20.914 mio. kr.

Organisk vækst pr. forretningsområde: Stomi 6%, Kontinens 8%, Stemme og Respiratorisk Pleje 9%, Avanceret Sårpleje 9% og Urologi 1%.

Driftsresultatet (EBIT) 1 udgjorde 5.718 mio. kr., en stigning på 4%. Overskudsgraden 1 var 27%, på niveau med sidste år.

udgjorde 5.718 mio. kr., en stigning på 4%. Overskudsgraden var 27%, på niveau med sidste år. Det justerede 3 nettoresultat før særlige poster udgjorde 3.778 mio. kr., svarende til et fald på 15 mio. kr. i forhold til sidste år, negativt påvirket af ikke-likvide effekter fra finansielle omkostninger. Den justerede 3 udvandede indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster faldt med 1% til 16,76 kr.

nettoresultat før særlige poster udgjorde 3.778 mio. kr., svarende til et fald på 15 mio. kr. i forhold til sidste år, negativt påvirket af ikke-likvide effekter fra finansielle omkostninger. Den justerede udvandede indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster faldt med 1% til 16,76 kr. Det justerede3 afkast af investeret kapital efter skat før særlige poster var 15% og dermed på niveau med sidste år.

Forventningen til 2024/25 med organisk vækst på ca. 7% og en overskudsgrad før særlige poster på 27-28% er uændret.

Den organiske vækst inkluderer nu den negative effekt fra returneringen af produkter inden for Avancerede Sårbandager i Kina, delvist udlignet af godt momentum i de øvrige forretningsområder. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes nu at blive 3-4% med en negativ effekt på ca. 2 %-point fra valutaer og ca. 1,5 %-point fra frasalget af hudplejeforretningen.

Antagelserne for den rapporterede overskudsgrad før særlige poster er stort set uændrede.

Forventningerne til særlige poster er uændrede på ca. 450 mio. kr.

Forventningerne til anlægsinvesteringer og skattesats (almindelig og effektiv) er også uændrede.

"Vi leverer et tredje kvartal som forventet med 7% organisk vækst og en EBIT-margin på 28% - og fastholder vores finansielle forventninger til 2024/25. Resultatet i tredje kvartal var drevet af bred vækst på tværs af vores kroniske forretningsområder, hvilket udlignede udfordringerne i Kina. Jeg er glad for at se, at vores globale organisation fortsætter med at levere på vores prioriteter, og at virksomheden gør fremskridt. Søgningen efter Coloplasts nye CEO går efter planen. Jeg ser frem til – sammen med den nye direktion, som vi har offentliggjort i dag – at præsentere vores 2030-strategi på kapitalmarkedsdagen den 2. september," siger midlertidig administrerende direktør, Lars Rasmussen.

særlige poster på 83 mio. kr. i 3. kvartal 2024/25 og 241 mio. kr. i 9M 2024/25. 2. særlige poster på 36 mio. kr. i 3. kvartal 2023/24 og 70 mio. kr. i 9M 2023/24. 3. Justeret for effekten af overdragelsen af immaterielle rettigheder fra Kerecis.





Telekonference

Coloplast afholder en telekonference tirsdag den 19. august 2025 kl. 11.00 dansk tid. Konferencen forventes at vare ca. en time.

For at deltage aktivt i Q&A-delen bedes du tilmelde dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen: Tilmeld dig her

Tilgå telekonferencen direkte her: Telekonference 3. kvartalsmeddelelse 2024/25

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, CFO

Tlf. 4911 1111

Aleksandra Dimovska

Vice President, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458

E-mail: dkadim@coloplast.com

Kristine Husted Munk

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

E-mail: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2981

E-mail: dksdk@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

E-mail: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR-nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Avanceret Sårpleje, Urologi samt Stemme og Respiratorisk Pleje.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2025-08.

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.









Vedhæftet fil