19 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

The Company announces that on 18 August 2025 it had purchased a total of 90,277 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

Number of ordinary shares purchased90,277--
Highest price paid (per ordinary share)554.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)549.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)552.00p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,163,087 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,163,087.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
18-08-202516:24:06GBp234553.00XLONxHaNsXvKTHy
18-08-202516:24:06GBp64553.00XLONxHaNsXvKTH@
18-08-202516:24:06GBp123553.00XLONxHaNsXvKTHB
18-08-202516:24:06GBp183553.00XLONxHaNsXvKTHD
18-08-202516:24:06GBp260553.00XLONxHaNsXvKTHL
18-08-202516:24:06GBp43553.00XLONxHaNsXvKTHP
18-08-202516:24:06GBp293553.00XLONxHaNsXvKTGk
18-08-202516:24:06GBp52553.00XLONxHaNsXvKTGo
18-08-202516:21:31GBp685553.00XLONxHaNsXvKOK8
18-08-202516:20:50GBp202553.00XLONxHaNsXvKP7P
18-08-202516:20:50GBp15553.00XLONxHaNsXvKP7T
18-08-202516:19:06GBp567552.50XLONxHaNsXvK79J
18-08-202516:18:38GBp930553.00XLONxHaNsXvK4ea
18-08-202516:18:38GBp235553.00XLONxHaNsXvK4eg
18-08-202516:18:38GBp236553.00XLONxHaNsXvK4ex
18-08-202516:18:38GBp235553.00XLONxHaNsXvK4e6
18-08-202516:18:38GBp914553.00XLONxHaNsXvK4ha
18-08-202516:18:38GBp233553.00XLONxHaNsXvK4hg
18-08-202516:18:38GBp227553.00XLONxHaNsXvK4h7
18-08-202516:18:38GBp1,176552.50XLONxHaNsXvK4hT
18-08-202516:15:05GBp375553.00XLONxHaNsXvK0rT
18-08-202516:08:58GBp388553.00XLONxHaNsXvKBbw
18-08-202516:02:50GBp1,933553.00XLONxHaNsXvLr45
18-08-202516:02:50GBp306553.50XLONxHaNsXvLr4H
18-08-202516:01:51GBp201553.50XLONxHaNsXvLoxs
18-08-202516:01:51GBp201553.50XLONxHaNsXvLoxD
18-08-202516:01:05GBp200553.50XLONxHaNsXvLpnX
18-08-202516:01:05GBp200553.50XLONxHaNsXvLpnl
18-08-202516:01:05GBp199553.50XLONxHaNsXvLpnu
18-08-202516:01:04GBp464553.50XLONxHaNsXvLpn5
18-08-202516:01:04GBp204553.50XLONxHaNsXvLpnB
18-08-202516:01:04GBp200553.50XLONxHaNsXvLpnL
18-08-202515:55:30GBp384553.00XLONxHaNsXvLwdx
18-08-202515:55:30GBp642553.00XLONxHaNsXvLwdz
18-08-202515:55:30GBp1,176553.00XLONxHaNsXvLwd8
18-08-202515:49:18GBp1,136553.50XLONxHaNsXvLaHj
18-08-202515:49:18GBp42553.50XLONxHaNsXvLaHl
18-08-202515:46:47GBp385553.00XLONxHaNsXvLWbN
18-08-202515:40:44GBp362553.00XLONxHaNsXvLhnY
18-08-202515:35:49GBp209553.00XLONxHaNsXvLIbN
18-08-202515:35:49GBp211553.00XLONxHaNsXvLIbP
18-08-202515:34:36GBp723553.50XLONxHaNsXvLJwR
18-08-202515:34:36GBp1,629553.50XLONxHaNsXvLJ5Y
18-08-202515:30:35GBp1,090554.00XLONxHaNsXvLSgW
18-08-202515:30:35GBp1,171554.00XLONxHaNsXvLSgo
18-08-202515:28:07GBp1,175553.50XLONxHaNsXvLR1f
18-08-202515:24:40GBp1,176553.50XLONxHaNsXvL7L0
18-08-202515:19:33GBp294553.50XLONxHaNsXvLE6d
18-08-202515:19:19GBp335553.50XLONxHaNsXvLENl
18-08-202515:19:19GBp169553.50XLONxHaNsXvLENn
18-08-202515:18:35GBp199553.50XLONxHaNsXvLFGg
18-08-202515:18:35GBp605553.50XLONxHaNsXvLFGy
18-08-202515:03:01GBp631551.50XLONxHaNsXvMxIc
18-08-202515:00:18GBp336551.50XLONxHaNsXvMdyC
18-08-202515:00:08GBp558552.00XLONxHaNsXvMd3y
18-08-202515:00:06GBp89552.50XLONxHaNsXvMdAX
18-08-202515:00:06GBp653552.50XLONxHaNsXvMdBP
18-08-202515:00:06GBp246552.50XLONxHaNsXvMdBT
18-08-202515:00:06GBp284552.50XLONxHaNsXvMdBV
18-08-202514:55:39GBp258552.50XLONxHaNsXvMXLp
18-08-202514:55:39GBp35552.50XLONxHaNsXvMXLr
18-08-202514:52:37GBp321553.00XLONxHaNsXvMjRa
18-08-202514:52:37GBp390553.50XLONxHaNsXvMjRc
18-08-202514:50:59GBp1,147552.50XLONxHaNsXvMeyX
18-08-202514:50:59GBp502552.00XLONxHaNsXvMezV
18-08-202514:50:23GBp194552.50XLONxHaNsXvMfej
18-08-202514:50:23GBp602552.50XLONxHaNsXvMfel
18-08-202514:50:23GBp515552.50XLONxHaNsXvMfen
18-08-202514:50:23GBp137552.50XLONxHaNsXvMfep
18-08-202514:50:23GBp194552.50XLONxHaNsXvMfeq
18-08-202514:50:23GBp127552.50XLONxHaNsXvMfes
18-08-202514:50:23GBp619552.50XLONxHaNsXvMfeu
18-08-202514:50:23GBp642552.50XLONxHaNsXvMfew
18-08-202514:49:25GBp337552.00XLONxHaNsXvMM77
18-08-202514:40:37GBp758552.00XLONxHaNsXvMR7M
18-08-202514:40:37GBp244552.50XLONxHaNsXvMR6g
18-08-202514:40:37GBp642552.50XLONxHaNsXvMR6i
18-08-202514:30:45GBp1,778551.50XLONxHaNsXvMAhc
18-08-202514:24:06GBp290552.00XLONxHaNsXvNo9e
18-08-202514:22:34GBp1,598552.00XLONxHaNsXvNmCK
18-08-202514:22:32GBp65552.00XLONxHaNsXvNm84
18-08-202514:22:32GBp236552.00XLONxHaNsXvNm86
18-08-202514:20:34GBp217552.00XLONxHaNsXvN$fb
18-08-202514:20:34GBp172552.00XLONxHaNsXvN$fd
18-08-202514:20:34GBp24552.00XLONxHaNsXvN$fZ
18-08-202514:18:36GBp237552.00XLONxHaNsXvNwYk
18-08-202514:15:39GBp163552.00XLONxHaNsXvNcm8
18-08-202514:15:39GBp136552.00XLONxHaNsXvNcmA
18-08-202514:15:39GBp506552.00XLONxHaNsXvNcmC
18-08-202514:13:41GBp201552.00XLONxHaNsXvNa1s
18-08-202514:13:41GBp116552.00XLONxHaNsXvNa1u
18-08-202514:11:43GBp319552.00XLONxHaNsXvNY4B
18-08-202514:09:45GBp302552.00XLONxHaNsXvNWJC
18-08-202514:07:47GBp313552.00XLONxHaNsXvNllt
18-08-202514:05:49GBp315552.00XLONxHaNsXvNjq8
18-08-202514:03:51GBp173552.00XLONxHaNsXvNhqK
18-08-202514:03:51GBp159552.00XLONxHaNsXvNhqM
18-08-202514:01:53GBp349552.00XLONxHaNsXvNfyv
18-08-202513:59:55GBp350552.00XLONxHaNsXvNN1p
18-08-202513:57:57GBp292552.00XLONxHaNsXvNL7j
18-08-202513:55:59GBp306552.00XLONxHaNsXvNJCX
18-08-202513:54:01GBp297552.00XLONxHaNsXvNHMW
18-08-202513:51:08GBp1,059552.00XLONxHaNsXvNS2r
18-08-202513:44:11GBp58552.50XLONxHaNsXvN7Kd
18-08-202513:44:11GBp216552.50XLONxHaNsXvN7Kf
18-08-202513:43:12GBp427552.50XLONxHaNsXvN4A9
18-08-202513:43:12GBp171552.50XLONxHaNsXvN4AM
18-08-202513:38:01GBp901552.50XLONxHaNsXvN1Iz
18-08-202513:32:23GBp259551.50XLONxHaNsXvNBpA
18-08-202513:29:26GBp34551.50XLONxHaNsXvGs5I
18-08-202513:29:26GBp106551.50XLONxHaNsXvGs5K
18-08-202513:29:26GBp88551.50XLONxHaNsXvGs5M
18-08-202513:29:26GBp85551.50XLONxHaNsXvGs5O
18-08-202513:27:28GBp162551.50XLONxHaNsXvGqzx
18-08-202513:27:28GBp180551.50XLONxHaNsXvGqzz
18-08-202513:25:30GBp235551.50XLONxHaNsXvGolF
18-08-202513:24:01GBp83551.50XLONxHaNsXvGp1$
18-08-202513:24:01GBp220551.50XLONxHaNsXvGp11
18-08-202513:24:01GBp69551.50XLONxHaNsXvGp1z
18-08-202513:24:01GBp14551.50XLONxHaNsXvGp1K
18-08-202513:24:01GBp330551.50XLONxHaNsXvGp1M
18-08-202513:18:37GBp88551.00XLONxHaNsXvGywk
18-08-202513:18:37GBp128551.00XLONxHaNsXvGywm
18-08-202513:17:09GBp102551.00XLONxHaNsXvGzOb
18-08-202513:17:09GBp226551.00XLONxHaNsXvGzOd
18-08-202513:17:09GBp199551.00XLONxHaNsXvGzOl
18-08-202513:17:09GBp904551.00XLONxHaNsXvGzOy
18-08-202513:17:09GBp432551.00XLONxHaNsXvGzO@
18-08-202513:17:09GBp264551.00XLONxHaNsXvGzO5
18-08-202513:17:09GBp346551.00XLONxHaNsXvGzOM
18-08-202513:05:17GBp98551.50XLONxHaNsXvGWRw
18-08-202513:05:17GBp307551.50XLONxHaNsXvGWRy
18-08-202512:44:35GBp607550.50XLONxHaNsXvGUI@
18-08-202512:38:32GBp299551.00XLONxHaNsXvGOdT
18-08-202512:35:23GBp385551.00XLONxHaNsXvG6@B
18-08-202512:30:14GBp421551.50XLONxHaNsXvG2By
18-08-202512:29:25GBp443550.50XLONxHaNsXvG3uH
18-08-202512:22:34GBp365550.50XLONxHaNsXvGCDW
18-08-202512:22:33GBp489550.50XLONxHaNsXvGCDU
18-08-202512:22:30GBp1,092551.00XLONxHaNsXvGCF$
18-08-202512:21:35GBp66552.50XLONxHaNsXvGDwO
18-08-202512:21:35GBp178552.50XLONxHaNsXvGDwQ
18-08-202512:19:54GBp146551.50XLONxHaNsXvGBb1
18-08-202512:19:54GBp74551.50XLONxHaNsXvGBb3
18-08-202512:19:14GBp108551.00XLONxHaNsXvGB3b
18-08-202512:19:14GBp540551.00XLONxHaNsXvGB3d
18-08-202512:19:14GBp403551.00XLONxHaNsXvGB3X
18-08-202512:19:14GBp129551.00XLONxHaNsXvGB3Z
18-08-202512:19:14GBp354551.00XLONxHaNsXvGB3o
18-08-202512:19:14GBp200551.00XLONxHaNsXvGB3q
18-08-202512:19:14GBp351551.00XLONxHaNsXvGB3s
18-08-202512:06:14GBp290550.50XLONxHaNsXvH@RR
18-08-202511:57:59GBp239550.50XLONxHaNsXvHcoM
18-08-202511:56:01GBp261550.50XLONxHaNsXvHaWf
18-08-202511:56:01GBp5550.50XLONxHaNsXvHaWh
18-08-202511:54:03GBp245550.50XLONxHaNsXvHbxP
18-08-202511:52:05GBp196550.50XLONxHaNsXvHYT@
18-08-202511:52:05GBp68550.50XLONxHaNsXvHYT0
18-08-202511:52:05GBp8550.50XLONxHaNsXvHYTy
18-08-202511:50:07GBp245550.50XLONxHaNsXvHWeS
18-08-202511:48:09GBp281550.50XLONxHaNsXvHXE8
18-08-202511:46:11GBp66550.00XLONxHaNsXvHln3
18-08-202511:46:11GBp133550.00XLONxHaNsXvHln5
18-08-202511:44:59GBp3550.00XLONxHaNsXvHi$9
18-08-202511:44:59GBp297550.00XLONxHaNsXvHi$C
18-08-202511:44:59GBp338550.00XLONxHaNsXvHi$E
18-08-202511:44:00GBp349549.50XLONxHaNsXvHjkd
18-08-202511:27:29GBp603549.50XLONxHaNsXvHHng
18-08-202511:27:29GBp329550.00XLONxHaNsXvHHns
18-08-202511:27:29GBp1,171550.00XLONxHaNsXvHHnw
18-08-202511:27:29GBp359550.00XLONxHaNsXvHHny
18-08-202511:27:29GBp1,034550.00XLONxHaNsXvHHn@
18-08-202511:11:01GBp522550.00XLONxHaNsXvH5BF
18-08-202511:11:01GBp371550.00XLONxHaNsXvH5BI
18-08-202511:11:01GBp532550.50XLONxHaNsXvH5Af
18-08-202511:07:45GBp296550.50XLONxHaNsXvH0sJ
18-08-202510:58:03GBp497550.50XLONxHaNsXvH8pK
18-08-202510:51:07GBp26550.50XLONxHaNsXvIo@1
18-08-202510:41:58GBp425550.50XLONxHaNsXvIzuq
18-08-202510:41:58GBp344550.50XLONxHaNsXvIzus
18-08-202510:29:44GBp199549.50XLONxHaNsXvIYRW
18-08-202510:29:44GBp87549.50XLONxHaNsXvIYRY
18-08-202510:29:43GBp175549.50XLONxHaNsXvIYRn
18-08-202510:29:42GBp225549.50XLONxHaNsXvIYQr
18-08-202510:28:46GBp760550.00XLONxHaNsXvIZA5
18-08-202510:26:32GBp13550.50XLONxHaNsXvIXy8
18-08-202510:26:32GBp374550.50XLONxHaNsXvIXyA
18-08-202510:26:32GBp114550.50XLONxHaNsXvIXyE
18-08-202510:23:03GBp287550.50XLONxHaNsXvIidE
18-08-202510:23:03GBp340550.50XLONxHaNsXvIidG
18-08-202510:23:03GBp118550.50XLONxHaNsXvIidI
18-08-202510:23:03GBp327550.00XLONxHaNsXvIidS
18-08-202510:23:03GBp471550.50XLONxHaNsXvIidU
18-08-202510:11:47GBp100550.50XLONxHaNsXvILN6
18-08-202510:11:47GBp121550.50XLONxHaNsXvILN8
18-08-202510:10:31GBp233550.50XLONxHaNsXvIIIC
18-08-202510:10:31GBp37550.50XLONxHaNsXvIIIE
18-08-202510:10:31GBp32550.50XLONxHaNsXvIIIG
18-08-202510:09:33GBp443550.00XLONxHaNsXvIJAu
18-08-202510:09:33GBp471550.00XLONxHaNsXvIJA3
18-08-202510:05:00GBp347550.50XLONxHaNsXvIVHD
18-08-202509:51:18GBp584550.50XLONxHaNsXvI33e
18-08-202509:48:29GBp751551.00XLONxHaNsXvIEhi
18-08-202509:43:51GBp390551.00XLONxHaNsXvIAtL
18-08-202509:43:16GBp52551.50XLONxHaNsXvIACw
18-08-202509:43:16GBp278551.50XLONxHaNsXvIACy
18-08-202509:41:18GBp219551.50XLONxHaNsXvI8oG
18-08-202509:31:01GBp353550.50XLONxHaNsXvJnpQ
18-08-202509:31:01GBp336550.50XLONxHaNsXvJnpS
18-08-202509:31:01GBp727551.00XLONxHaNsXvJnok
18-08-202509:23:20GBp735551.50XLONxHaNsXvJxNH
18-08-202509:22:37GBp217552.00XLONxHaNsXvJu$J
18-08-202509:22:37GBp59552.00XLONxHaNsXvJu$L
18-08-202509:13:00GBp112550.50XLONxHaNsXvJWD3
18-08-202509:12:58GBp79550.50XLONxHaNsXvJW9g
18-08-202509:12:58GBp5550.50XLONxHaNsXvJW9l
18-08-202509:12:58GBp8550.50XLONxHaNsXvJW9n
18-08-202509:12:58GBp122550.50XLONxHaNsXvJW9p
18-08-202509:12:58GBp713550.50XLONxHaNsXvJW9u
18-08-202509:12:47GBp163551.00XLONxHaNsXvJWTh
18-08-202509:12:47GBp45551.00XLONxHaNsXvJWTj
18-08-202509:09:50GBp70551.00XLONxHaNsXvJln1
18-08-202509:09:50GBp221551.00XLONxHaNsXvJln3
18-08-202509:09:50GBp145551.00XLONxHaNsXvJln5
18-08-202509:06:53GBp75551.00XLONxHaNsXvJjB9
18-08-202509:06:53GBp101551.00XLONxHaNsXvJjBB
18-08-202509:06:53GBp66551.00XLONxHaNsXvJjBD
18-08-202509:06:53GBp123551.00XLONxHaNsXvJjBF
18-08-202508:58:07GBp156550.50XLONxHaNsXvJLwb
18-08-202508:58:07GBp178550.50XLONxHaNsXvJLwZ
18-08-202508:56:11GBp492551.00XLONxHaNsXvJJlB
18-08-202508:56:11GBp663552.00XLONxHaNsXvJJlE
18-08-202508:56:11GBp37552.00XLONxHaNsXvJJlG
18-08-202508:56:11GBp471551.50XLONxHaNsXvJJlT
18-08-202508:51:09GBp109552.00XLONxHaNsXvJSXf
18-08-202508:51:09GBp78552.00XLONxHaNsXvJSXh
18-08-202508:51:09GBp23552.00XLONxHaNsXvJSXj
18-08-202508:48:12GBp423552.00XLONxHaNsXvJQuR
18-08-202508:48:12GBp57552.00XLONxHaNsXvJQuT
18-08-202508:39:58GBp531552.00XLONxHaNsXvJ518
18-08-202508:33:16GBp265552.00XLONxHaNsXvJFnK
18-08-202508:33:12GBp428552.50XLONxHaNsXvJFzj
18-08-202508:33:09GBp699553.00XLONxHaNsXvJF$d
18-08-202508:33:09GBp1553.00XLONxHaNsXvJF$Z
18-08-202508:30:38GBp501554.00XLONxHaNsXvJDOh
18-08-202508:30:38GBp486554.00XLONxHaNsXvJDOx
18-08-202508:30:38GBp79554.00XLONxHaNsXvJDOz
18-08-202508:30:38GBp327553.50XLONxHaNsXvJDO6
18-08-202508:30:00GBp471554.00XLONxHaNsXvJACd
18-08-202508:30:00GBp471554.00XLONxHaNsXvJAC3
18-08-202508:10:57GBp719553.50XLONxHaNsXvCwXl
18-08-202508:08:54GBp110554.00XLONxHaNsXvCxJr
18-08-202508:08:54GBp661554.00XLONxHaNsXvCxJt
18-08-202508:08:50GBp163554.00XLONxHaNsXvCxSl
18-08-202508:08:50GBp50554.00XLONxHaNsXvCxSn
18-08-202508:08:50GBp67554.00XLONxHaNsXvCxSx
18-08-202508:08:50GBp138554.00XLONxHaNsXvCxSy
18-08-202508:06:52GBp362553.50XLONxHaNsXvCv@S
18-08-202508:06:46GBp327554.00XLONxHaNsXvCv7e
18-08-202508:06:46GBp471554.50XLONxHaNsXvCv7g

