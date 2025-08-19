Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Select Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.

  • Implementering af navneændring vedtaget til generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet for følgende afdelinger, gældende fra 19. august 2025:
Navn før ændringNavn efter ændring
Flexinvest Danske ObligationerDanske Obligationer Allokering 2
Flexinvest Fonde KLFonde Obligationer
Flexinvest Globale Obligationer KLGlobale Obligationer
Flexinvest Korte Obligationer KLKorte Obligationer
  • Afdelingsbeskrivelse er opdateret for Global Sustainable Future Restricted - Accumulating som følge af ændring af bestyrelsesinstruks, hvor valutasikringen er blevet fjernet.
  • Som følge af opdatering i vedtægterne vedrørende markeder, hvor foreningens afdelinger må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, er den tidligere beskrivelse slettet for en række afdelinger. I stedet tilføjes den opdaterede beskrivelse i prospektet, under det nye afsnit 4.1 Investerbare markeder, og derfor er bilag 8 udtaget som tidligere indeholdt informationen.

Prospektet kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


