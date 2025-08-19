Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.
- Implementering af navneændring vedtaget til generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet for følgende afdelinger, gældende fra 19. august 2025:
|Navn før ændring
|Navn efter ændring
|Flexinvest Danske Obligationer
|Danske Obligationer Allokering 2
|Flexinvest Fonde KL
|Fonde Obligationer
|Flexinvest Globale Obligationer KL
|Globale Obligationer
|Flexinvest Korte Obligationer KL
|Korte Obligationer
- Afdelingsbeskrivelse er opdateret for Global Sustainable Future Restricted - Accumulating som følge af ændring af bestyrelsesinstruks, hvor valutasikringen er blevet fjernet.
- Som følge af opdatering i vedtægterne vedrørende markeder, hvor foreningens afdelinger må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, er den tidligere beskrivelse slettet for en række afdelinger. I stedet tilføjes den opdaterede beskrivelse i prospektet, under det nye afsnit 4.1 Investerbare markeder, og derfor er bilag 8 udtaget som tidligere indeholdt informationen.
Prospektet kan findes på www.danskeinvest.dk.
