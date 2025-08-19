Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.
- To nye afdelinger, Mix 80 - Akkumulerende og Mix Aktier - Akkumulerende optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 22. august 2025. Oplysninger om afdelingerne fremgår af afdelingsbeskrivelsen på henholdsvis side 126 og side 128 i prospektet.
Oplysninger om afdelingernes investorer, antal udstedte beviser samt formue per dags dato, fremgår nedenfor:
|Afdeling
|ISIN
|Antal investorer
|Antal cirkulerende andele
|Formue i DKK
|Mix 80 - Akkumulerende
|DK0063856216
|1
|50,000
|5,000,000
|Mix Aktier - Akkumulerende
|DK0063856133
|1
|50,000
|5,000,000
- Implementering af navneændring vedtaget til generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet for følgende afdelinger, gældende fra 19. august 2025:
|Navn før ændring
|Navn efter ændring
|Mix Defensiv - Akkumulerende
|Mix 20 - Akkumulerende
|Mix - Akkumulerende
|Mix 35 - Akkumulerende
|Mix Offensiv - Akkumulerende
|Mix 50 - Akkumulerende
|Mix Offensiv Plus - Akkumulerende
|Mix 65 - Akkumulerende
|Mix Obligationer KL
|Mix Obligationer
|Mix Obligationer - Akkumulerende KL
|Mix Obligationer - Akkumulerende
- 2 nye andelsklasser, Dannebrog Mellemlange Obligationer W og Danske Lange Obligationer W, lanceres den 22. august 2025.
- Som vedtaget til generalforsamlingen, ændres skattestatus for afdeling Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL, Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL og Global Ansvarlig Portefølje 100 - Akkumulerende KL, fra kapitalindkomst til aktieindkomst, gældende fra den 1. januar 2026.
- Som følge af opdatering i vedtægterne vedrørende markeder, hvor foreningens afdelinger må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, er den tidligere beskrivelse slettet for en række afdelinger. I stedet tilføjes den opdaterede beskrivelse i prospektet, under det nye afsnit 4.1 Investerbare markeder, og derfor er bilag 8 udtaget som tidligere indeholdt informationen.
Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
