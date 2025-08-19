Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

  • To nye afdelinger, Mix 80 - Akkumulerende og Mix Aktier - Akkumulerende optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 22. august 2025. Oplysninger om afdelingerne fremgår af afdelingsbeskrivelsen på henholdsvis side 126 og side 128 i prospektet.
    Oplysninger om afdelingernes investorer, antal udstedte beviser samt formue per dags dato, fremgår nedenfor:
AfdelingISINAntal investorerAntal cirkulerende andeleFormue i DKK
Mix 80 - AkkumulerendeDK0063856216150,0005,000,000
Mix Aktier - AkkumulerendeDK0063856133150,0005,000,000
  • Implementering af navneændring vedtaget til generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet for følgende afdelinger, gældende fra 19. august 2025:
Navn før ændringNavn efter ændring
Mix Defensiv - AkkumulerendeMix 20 - Akkumulerende
Mix - AkkumulerendeMix 35 - Akkumulerende
Mix Offensiv - AkkumulerendeMix 50 - Akkumulerende
Mix Offensiv Plus - AkkumulerendeMix 65 - Akkumulerende
Mix Obligationer KLMix Obligationer
Mix Obligationer - Akkumulerende KLMix Obligationer - Akkumulerende
  • 2 nye andelsklasser, Dannebrog Mellemlange Obligationer W og Danske Lange Obligationer W, lanceres den 22. august 2025.
  • Som vedtaget til generalforsamlingen, ændres skattestatus for afdeling Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL, Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL og Global Ansvarlig Portefølje 100 - Akkumulerende KL, fra kapitalindkomst til aktieindkomst, gældende fra den 1. januar 2026.
  • Som følge af opdatering i vedtægterne vedrørende markeder, hvor foreningens afdelinger må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, er den tidligere beskrivelse slettet for en række afdelinger. I stedet tilføjes den opdaterede beskrivelse i prospektet, under det nye afsnit 4.1 Investerbare markeder, og derfor er bilag 8 udtaget som tidligere indeholdt informationen.

Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products

