Syensqo - Participatiemelding van BlackRock Inc.

Participatiemelding van BlackRock Inc.

Brussel, België - 19 augustus 2025 – 8u30 CEST

In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock Inc. (12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK) een transparantiemelding naar Syensqo gestuurd om aan te geven dat de drempel van 3% is overschreden. Hier vindt u de samenvatting van de bewegingen:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 12 augustus 2025 2.88% 0.77% 3.65%

De laatste notificatie van 13 augustus 2025 en ontvangen op 14 augustus 2025, bevat de volgende informatie:

Reden van de notificatie: Verwerving of overdracht van stemgerechtigde effecten of stemrechten

Notificatie door: BlackRock Inc.: Een moederonderneming of een controlerende persoon

Datum van drempeloverschrijding: 12 augustus 2025

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% neerwaarts

Noemer: 103 921 273

Toegevoegde informatie: de informatieverplichting ontstond doordat stemrechten verbonden aan aandelen voor BlackRock, Inc. onder de 3% stegen.

de 3% stegen. Kennisgeving Plichtige personen: Zie bijgevoegd bestand

De verklaringen en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, is beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Syensqo.



Contacten

Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com Media

media.relations@syensqo.com Sherief Bakr

Bisser Alexandrov

Loïc Flament

Robbin Moore- Randolph +44 7920 575 989

+33 607 635 28

+32 478 69 74 20

+1 470 493 2433





Perrine Marchal

Laetitia Schreiber +32 487 74 38 07

+32 478 32 62 72







Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Syensqo verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

