|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-08-19
|Start date
|2025-08-20
|Maturity date
|2025-08-27
|Interest rate, %
|2.00
|Offered volume, SEK bn
|661
|Total bid amount, SEK bn
|540.1
|Accepted volume, SEK bn
|540.1
|Number of bids
|15
|Percentage allotted, %
|100.0
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
