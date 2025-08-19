HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Juillet 2025

HOPSCOTCH GROUPE

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informations Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 juillet 2025



3.061.222



Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 694 263 Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 626 058

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

Pièce jointe