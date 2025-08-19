Stingray lance six nouvelles chaînes sur The Roku Channel

MONTRÉAL, 19 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de six nouvelles chaînes télé gratuites soutenues par la publicité (FAST) sur The Roku Channel aux États-Unis et au Canada. Cette expansion permet à des millions de téléspectateurs d'accéder gratuitement à une riche sélection de chaînes musicales et de vidéos.

Chaque nouvelle chaîne a été pensée pour composer une atmosphère parfaite, offrant un fond sonore idéal pour la détente, le bien-être, la concentration ou l'inspiration.

Les chaînes Stingray nouvellement lancées incluent :



Stingray Cozy Café : Offre un mélange de visuels de cafés branchés avec des rythmes lo-fi pour créer le cadre parfait pour la concentration, la détente et l'inspiration.

: Offre un mélange de visuels de cafés branchés avec des rythmes lo-fi pour créer le cadre parfait pour la concentration, la détente et l'inspiration. Stingray Naturescape : Convie les spectateurs à un périple à la découverte des merveilles du monde naturel, des feux de foyer crépitants aux paradis tropicaux présentés à vol d’oiseau.

: Convie les spectateurs à un périple à la découverte des merveilles du monde naturel, des feux de foyer crépitants aux paradis tropicaux présentés à vol d’oiseau. ZenLIFE by Stingray : Favorise le bien-être au quotidien avec ses vidéos de méditation, ses sonorités apaisantes et sa musique facile d’écoute parfaitement zen.

: Favorise le bien-être au quotidien avec ses vidéos de méditation, ses sonorités apaisantes et sa musique facile d’écoute parfaitement zen. Stingray Stargaze : Transporte les spectateurs sous des cieux étoilés et à travers des paysages cosmiques, offrant un refuge pour la réflexion. Chaque scène est accompagnée d'une musique apaisante, les invitant à une aventure féérique pour découvrir les mystères de l'univers.

: Transporte les spectateurs sous des cieux étoilés et à travers des paysages cosmiques, offrant un refuge pour la réflexion. Chaque scène est accompagnée d'une musique apaisante, les invitant à une aventure féérique pour découvrir les mystères de l'univers. Stingray Cityscapes : Offre des vues aériennes de villes emblématiques avec une musique downtempo, emmenant les spectateurs dans un voyage captivant autour du monde. Elle propose également des moments d'exploration urbaine et une nouvelle perspective sur la vie depuis les hauteurs.

: Offre des vues aériennes de villes emblématiques avec une musique downtempo, emmenant les spectateurs dans un voyage captivant autour du monde. Elle propose également des moments d'exploration urbaine et une nouvelle perspective sur la vie depuis les hauteurs. Stingray Free Riding : La destination de choix pour les amateurs de sports extrêmes. Surf, snowboard, escalade : la chaîne présente des actions audacieuses et des paysages époustouflants qui tiennent le spectateur en haleine.



Ce lancement vient consolider le succès de Stingray sur The Roku Channel, où l'entreprise propose déjà des chaînes populaires comme TikTok Radio, Qello Concerts, Classic Rock, Greatest Hits et Remember the 80s.

« Nous sommes ravis de nous associer à The Roku Channel, un chef de file du streaming, pour offrir nos chaînes FAST soigneusement sélectionnées à des millions de foyers aux États-Unis et au Canada », a déclaré Rick Bergan, responsable de la distribution de contenu aux États-Unis chez Stingray. « Ce lancement élargit considérablement notre portée et offre aux utilisateurs de The Roku Channel un accès privilégié à des contenus de qualité pour chaque moment de la journée. Des paysages apaisants de Naturescape aux rythmes décontractés de Cozy Café, nos chaînes sont conçues pour enrichir le quotidien et devenir des références pour la détente, la concentration et l'inspiration. »

Les nouvelles chaînes sont dès maintenant accessibles dans la section Entertainment du guide des chaînes de The Roku Channel. Le service est disponible gratuitement, sans abonnement ni inscription, sur les appareils Roku, le Web, iOS, Android, Amazon Fire TV et certains téléviseurs Samsung.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.