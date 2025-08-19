Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 19.8.2025

VAISALA OYJPÖRSSITIEDOTE 19.8.2025 
   
   
Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 19.8.2025
   
Helsingin Pörssi  
   
Päivämäärä19.8.2025 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiVAIAS 
Osakemäärä400osaketta
Keskihinta/ osake             47,0000EUR
Kokonaishinta18 800,00EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.8.2025
tehtyjen kauppojen jälkeen: 140 484 kpl. 
   
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 
   
Vaisala Oyj:n puolesta  
   
Nordea Pankki Oyj  
   
   
Sami HuttunenIlari Isomäki 
   

Lisätietoja:
Niina Ala-Luopa
0400 728 957, ir@vaisala.com 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. www.vaisala.fi


