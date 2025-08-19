Déclaration des transactions sur actions propres du 11 Août au 15 Août 2025

Nanterre, le 18 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 11 Août au 15 Août 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 11 Août au 15 Août 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché 
VINCI2025-08-11FR000012548618 521124,237603XPAR
VINCI2025-08-11FR000012548613 855124,248744CEUX
VINCI2025-08-11FR000012548610 297124,210542AQEU
VINCI2025-08-11FR00001254865 327124,247184TQEX
VINCI2025-08-12FR000012548620 923124,994238XPAR
VINCI2025-08-12FR000012548612 107124,986256CEUX
VINCI2025-08-12FR00001254869 718124,943461AQEU
VINCI2025-08-12FR00001254865 252124,991327TQEX
VINCI2025-08-13FR000012548616 246126,274203XPAR
VINCI2025-08-13FR000012548613 707126,208485CEUX
VINCI2025-08-13FR000012548610 156126,079992AQEU
VINCI2025-08-13FR00001254867 891126,302015TQEX
VINCI2025-08-14FR000012548617 967127,511632XPAR
VINCI2025-08-14FR000012548612 366127,527968CEUX
VINCI2025-08-14FR00001254869 918127,536968AQEU
VINCI2025-08-14FR00001254867 749127,507382TQEX
VINCI2025-08-15FR000012548621 360129,443052XPAR
VINCI2025-08-15FR000012548610 097129,578494CEUX
VINCI2025-08-15FR00001254869 205129,563813AQEU
VINCI2025-08-15FR00001254866 338129,586313TQEX
      
  TOTAL239 000126,4818 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

