Nanterre, le 18 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 11 Août au 15 Août 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 11 Août au 15 Août 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-08-11 FR0000125486 18 521 124,237603 XPAR VINCI 2025-08-11 FR0000125486 13 855 124,248744 CEUX VINCI 2025-08-11 FR0000125486 10 297 124,210542 AQEU VINCI 2025-08-11 FR0000125486 5 327 124,247184 TQEX VINCI 2025-08-12 FR0000125486 20 923 124,994238 XPAR VINCI 2025-08-12 FR0000125486 12 107 124,986256 CEUX VINCI 2025-08-12 FR0000125486 9 718 124,943461 AQEU VINCI 2025-08-12 FR0000125486 5 252 124,991327 TQEX VINCI 2025-08-13 FR0000125486 16 246 126,274203 XPAR VINCI 2025-08-13 FR0000125486 13 707 126,208485 CEUX VINCI 2025-08-13 FR0000125486 10 156 126,079992 AQEU VINCI 2025-08-13 FR0000125486 7 891 126,302015 TQEX VINCI 2025-08-14 FR0000125486 17 967 127,511632 XPAR VINCI 2025-08-14 FR0000125486 12 366 127,527968 CEUX VINCI 2025-08-14 FR0000125486 9 918 127,536968 AQEU VINCI 2025-08-14 FR0000125486 7 749 127,507382 TQEX VINCI 2025-08-15 FR0000125486 21 360 129,443052 XPAR VINCI 2025-08-15 FR0000125486 10 097 129,578494 CEUX VINCI 2025-08-15 FR0000125486 9 205 129,563813 AQEU VINCI 2025-08-15 FR0000125486 6 338 129,586313 TQEX TOTAL 239 000 126,4818

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

