COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LA COMPATIBILITÉ XBOX POUR SES ACCESSOIRES SIMRACING REVOSIM

NACON ANNONCE LA COMPATIBILITÉ XBOX POUR SES ACCESSOIRES SIMRACING REVOSIM

Lesquin, 19 août 2025 – Nacon, licencié Xbox, dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox. Ainsi, de nouveaux périphériques entièrement compatibles avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S seront bientôt disponibles, poursuivant la mission de NACON d'offrir aux passionnés de course toujours plus d'immersion et de performance.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après le lancement réussi du RS Pure, le premier modèle Direct Drive signé Revosim, destiné aux joueurs PC. Cette base de 9Nm s’accompagne d’un pédalier Load Cell 100kg et d’un volant personnalisable, posant les bases d’un écosystème modulaire, accessible et performant. Les futurs produits Revosim Xbox intégreront pleinement le reste de l'écosystème, en étant compatibles avec les add-ons déjà annoncés : RS Pure Loadcell Handbrake, RS Pure Hybrid Gearbox, RS Pure Clutch Pedal.

Les détails sur les spécificités techniques et la date de sortie seront révélés dans les prochaines semaines.

« Toute l’équipe Revosim est extrêmement fière de pouvoir proposer prochainement un nouvel écosystème complet pour les utilisateurs de console Xbox. Cette collaboration reflète notre volonté constante d’apporter toujours plus d’immersion, de réalisme et de plaisir aux joueurs. Passionnés de simracing, nous concevons chaque produit avec exigence et précision pour offrir une expérience fidèle aux sensations de la course. Avec Revosim, NACON renforce son positionnement unique à la croisée du jeu vidéo et de la simulation, en rendant des technologies avancées accessibles à tous les pilotes, qu’ils soient compétitifs ou simplement passionnés. » – Sébastien Waxin, Head of Racing chez NACON.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

