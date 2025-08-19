TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q2 2025

Selskabsmeddelelse

Nr. 234/2025

Tvis, 19. august 2025



Kvartalsrapport Q2 2025 (1. april – 30. juni)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2024)

Forbedret indtjening og stabil salgsfremgang leveret i et udfordrende marked.

CEO Torben Paulin:

“Salget i andet kvartal udviklede sig overordnet set i tråd med vores forventninger, med vækst i både B2B- og B2C-segmenterne, efter den solide ordreindgang i første kvartal af 2025. Det samlede salg for kvartalet steg med 5% i forhold til året før til DKK 349 millioner, med en organisk vækst på 3%.

Ordreindgangen aftog i andet kvartal, trods en fortsat overordnet positiv udvikling i B2C-segmentet. Især i anden halvdel af kvartalet begyndte aktiviteten i B2C-segmentet at vise tegn på afmatning, i tråd med makroøkonomiske rapporter, der indikerer svækket forbrugertillid og tilbagegang i detailsalget. I B2B-segmentet faldt projektordrerne i 2. kvartal som forventet, mens ordrer fra typehusfirmaer udviklede sig positivt.

Bruttomarginen steg til 23,7% i 2. kvartal, sammenlignet med 21,5% i 2. kvartal 2024, primært som følge af højere gennemsnitlige salgspriser og stabile inputomkostninger i løbet af kvartalet.

Justeret EBIT steg med 20%, fra DKK 28,0 millioner i 2. kvartal 2024 til DKK 33,6 millioner, svarende til en justeret EBIT-margin på 9,6% mod 8,4% i samme periode sidste år.

De frie pengestrømme i 2. kvartal var på DKK 32 millioner mod DKK 26 millioner i 2. kvartal 2024. Denne forbedring blev drevet af højere indtjening og en forbedring af arbejdskapitalen. CAPEX udgjorde DKK 18,3 millioner (2. kvartal 2024: DKK 12,0 millioner), hovedsageligt relateret til ERP-projektet og det nye lakeringsanlæg. Lakeringsanlægget blev færdiggjort i løbet af kvartalet og forventes at være fuldt oppe i drift i løbet af det igangværende kvartal.

Efter at have erhvervet 45% af onlineforhandleren Celebert ApS i 2021, har vi nu indgået aftale om at overtage de resterende 55% efter beslutning fra majoritetsaktionæren om at udnytte sin salgsoption. I løbet af de fire år med medejerforhold har Celebert opnået en markant vækst, og vi er overbeviste om, at Celebert vil fortsætte denne vækstrejse, når de relevante myndighedsgodkendelser er på plads.

Under hensyntagen til resultaterne for årets første seks måneder og udviklingen i ordreindgangen i løbet af andet kvartal, indsnævrer vi nu vores forventninger til 2025. TCM Group forventer nu en helårsomsætning i intervallet DKK 1.250–1.300 millioner (tidligere DKK 1.250–1.325 millioner) og et justeret EBIT på DKK 90–110 millioner (tidligere DKK 90–115 millioner).

Som tidligere meddelt forudsætter denne forventning fuldt ejerskab af Celebert mod slutningen af året.

Finansielle nøgletal 2. kvartal 2025

Omsætningen blev DKK 349,1 millioner (DKK 332,2 millioner) svarende til en vækst på 5,1%.

Justeret EBITDA DKK 42,6 millioner (DKK 36,7 millioner). Justeret EBITDA margin var 12,2% (11,1%).

Justeret EBIT DKK 33,6 millioner (DKK 28,0 millioner). Justeret EBIT margin var 9,6% (8,4%).

Engangsposter havde en samlet indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 0,0 millioner).

EBIT på DKK 33,6 millioner (DKK 28,0 millioner), svarende til en EBIT-margin på 9,6% (8,4%).

Periodens resultat på DKK 22,3 millioner (DKK 18,9 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 32,1 millioner (DKK 25,8 millioner).

Cash conversion ratio var 78,6% (92,5%).

Finansielle nøgletal 1. halvår 2025

Omsætningen blev DKK 657,1 millioner (DKK 524,7 millioner) svarende til en vækst på 5,2%.

Justeret EBITDA DKK 68,6 millioner (DKK 61,1 millioner). Justeret EBITDA margin var 10,4% (9,8%).

Justeret EBIT DKK 50,8 millioner (DKK 43,8 millioner). Justeret EBIT margin var 7,7% (7,0%).

Engangsposter havde en samlet indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 0,0 millioner).

EBIT på DKK 50,8 millioner (DKK 43,8 millioner), svarende til en EBIT-margin på 7,7% (7,0%).

Periodens resultat på DKK 34,4 millioner (DKK 25,9 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 28,5 millioner (DKK 38,5 millioner).

Cash conversion ratio var 78,6% (92,5%).

Finansielle forventninger for helåret 2025 er en omsætning i niveauet DKK 1.250-1.300 millioner med indtjening (justeret EBIT) i niveauet DKK 90-110 millioner.





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret onsdag den 20. august 2025 kl. 9:30 CEST i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/2stcrkoc.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register-conf.media-server.com/register/BIb1103073bb8642f6b3e18747374c7c71

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

