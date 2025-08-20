Rekordhøye andrekvartalsvolumer og -inntekter for Mowi

(Bergen, 20. august 2025) Mowi rapporterte inntekter på 1,39 milliarder euro (16,29 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro (2,20 milliarder kroner) i andre kvartal.

Andre kvartal endte med rekordhøye inntekter for Mowi for denne delen av året, som følge av sterk biologisk og operasjonell drift, rekordhøye volumer og lavere kostnader.

– 2025 har vært et godt år med meget god drift og sterk vekst så langt for havbruksvirksomheten, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi slaktet rekordhøye 133 000 tonn i andre kvartal, som er en vekst på hele 21% sammenlignet med i fjor. Mowi øker derfor volumguidingen for 2025 fra 530 000 tonn til 545 000 tonn, som tilsvarer en vekst på 9% fra 2024.

– Det er gledelig å se at vi leverer på vekststrategien vår, og med nylig inngått avtale om økt eierandel i Nova Sea fra 49% til 95% forventer vi å slakte minst 600 000 tonn allerede neste år, som tilsvarer en årlig vekst på 10% i 2026. I Norge nærmer vi oss neste milepæl på 400 000 tonn, sier Vindheim.

Mowi har derfor på få år gått fra å produsere 400 000 tonn globalt til å produsere 600 000 tonn neste år. Det tilsvarer en årlig vekst på 6,1% mot snittet av næringen på 3,3%. Denne veksten har hovedsakelig kommet organisk, og Mowi har fortsatt flere organiske vekstinitiativer selskapet forventer vil bidra til ytterligere volumvekst. Samtidig har antall årsverk gått ned og produktiviteten økt med 36%.

– Det er svært oppmuntrende å se at produksjonskosten vår synker i kvartalet til det laveste nivået siden 2022, og bidrar med 49 millioner euro i bedret inntjening i kvartalet (572 millioner kroner). For første halvår er effekten 67 millioner euro (782 millioner kroner). Dette er et resultat av lavere fôrpriser, men også en rekke tiltak over tid av organisasjonen. Jeg vil derfor nok en gang takke alle mine kollegaer i Mowi for deres uvurderlige innsats hver eneste dag for å utvikle selskapet videre, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte også et rekordkvartal med god drift, høye volumer og fallende råvarepriser.

– Resultatene i Consumer Products har forbedret seg betydelig de siste årene, ikke bare som følge av bedre underliggende drift, men også fordi Mowi har tatt en større del av verdiskapingen ved å være et vertikalt integrert selskap. I tillegg, i perioder med fallende laksepriser, slik som i andre kvartal, gir lavere priser for havbruksvirksomheten vår lavere råvarekost for videreforedlingsvirksomheten og dermed bedre inntjening for sistnevnte, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal med rekordvolumer og rekordinntjening for denne delen av året.

Mowi så fortsatt god etterspørsel etter sine produkter i andre kvartal. Verdien på samlet laksekonsum steg med 5% sammenlignet med andre kvartal i 2024. 2025 har imidlertid så langt vært preget av sterk biologi i næringen etter flere år med biologiske utfordringer. Dette har resultert i svært høy tilbudsvekst i år, og i andre kvartal så høyt som 18%, og derfor press på priser til oppdretter. Denne tilbudsveksten har vedvart inn i tredje kvartal, men Mowi ser nå normalisert produksjon i bransjen og tilnærmet uendret antall individer i sjø år over år. For neste år forventer derfor markedet marginal tilbudsvekst og dermed høyere laksepriser.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,45 kroner per aksje for andre kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 545 000 tonn sløyd vekt i 2025 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 800 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2024 var på 5,62 milliarder euro (65,3 milliarder kroner).

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.





Attachments