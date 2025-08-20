L'hôpital universitaire de Heidelberg élargit son programme de thérapie par particules avec une solution Proteus®ONE





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 août 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, et l'hôpital universitaire de Heidelberg (Universitätsklinikum Heidelberg AöR, UKHD) annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat pour l'installation d'une solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE1 sur le campus universitaire de Heidelberg, en Allemagne. Le premier paiement a été reçu.

Traitant des patients depuis 2010, l’UKHD entreprend une expansion stratégique de son programme de thérapie par particules avec l'acquisition de ce système Proteus®ONE. La solution compacte de protonthérapie d’IBA lui permettra de garantir à ses patients atteints de cancer un accès continu à des traitements de pointe hautement ciblés et utilisant les dernières techniques en matière de protonthérapie. Cet investissement renforce davantage le rôle de l'UKHD en tant que centre de référence mondial pour la radio-oncologie de précision, alliant excellence scientifique et innovation pour le patient.

L’accord entre IBA et l'UKHD est l’aboutissement d'une procédure d'achat conforme aux règles de passation des marchés publics de l'UE et de l'Allemagne. Il comprend la fourniture d'un système Proteus®ONE ainsi que des contrats d'exploitation et de maintenance pluriannuels. L'UKHD prévoit de traiter ses premiers patients au cours du second semestre 2030.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a déclaré : « Nous sommes fiers de signer un contrat avec une institution aussi renommée et expérimentée. Cela témoigne de la pertinence de nos solutions dans le domaine de la protonthérapie. Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de l'hôpital universitaire de Heidelberg au cours des prochaines années pour le bien des patients en Allemagne. »

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Debus, président du conseil d'administration et directeur médical de l'hôpital universitaire de Heidelberg a ajouté : « L'intégration des équipements de pointe d'IBA dans notre programme nous permettra de rester à la pointe des dernières technologies en matière de protonthérapie. Le système Proteus®ONE, avec ses opérations cliniques optimisées, contribuera notamment à notre objectif de traiter davantage de patients par protonthérapie. »

Le prix usuel pour une solution Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre 35 et 45 millions d'euros.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de l'Universitätsklinikum Heidelberg AöR

Fondé il y a plus de 600 ans, l'Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) est un centre médical moderne de premier plan en Europe, dédié à des soins de haute qualité, à la recherche de pointe et à l’enseignement. Il joue un rôle crucial dans la médecine de précision avancée, en particulier dans le domaine de la radio-oncologie. L'UKHD a été un pionnier de la thérapie par particules, ayant établi le Heidelberg Ion-Beam Therapy Center (HIT), la première installation hospitalière en Europe à offrir à la fois des thérapies par protons et par ions lourds.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.klinikum.uni-heidelberg.de

CONTACT

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







