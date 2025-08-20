RESULTAT SÆNKET AF MODVIND I MIDDELHAVSOMRÅDET

DELÅRSRAPPORT 2. KVT. 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 25/2025





2. KVT. 2025





Omsætning op 3% til DKK 7,8 mia. Organisk vækst var -2%

EBIT ned 69% til DKK 163 mio.

Justeret frit cash flow DKK 538 mio.

CO2-færgeemissions-intensitet sænket 4,1%





Forventning 2025

EBIT på DKK 0.8-1.0 mia. (før omkring DKK 1.0 mia.)

Omsætningsvækst på omkring 5%

Justeret frit cash flow på omkring DKK 1,0 mia. (uændret)





“Resultatet for hovedparten af netværket var i 2. kvartal 2025 på linje med forventningerne til kvartalet. Vores vigtigste indtjeningsudfordring er stadig Middelhavs-aktiviteterne,” siger Torben Carlsen, CEO.





2. kvt. 2. kvt. Ændring, LTM LTM Ændring , Hele året DKK mio. 2025 2024 % 2024-25 2023-24 % 2024 Omsætning 7.810 7.580 3 30.510 28.613 7 29.753 EBITDA 893 1.232 -28 3.892 4.737 - 18 4.440 EBIT 163 519 -69 833 1.963 - 58 1.506 Justeret frit cash flow 538 724 -26 1.344 2.311 - 42 957 ROIC, % - - - 2,2 6,2 - 4,4 Finansiel gearing, gange - - - 4,2 3,1 - 3,9





CEO kommentar

Som beskrevet tidligere i år er 2025 et transitionsår for DFDS, hvor vi lægger grundlaget for at forbedre resultatudviklingen efter begivenhederne i 2024.

Resultatet for hovedparten af netværket var i 2. kvartal 2025 på linje med forventningerne til kvartalet.

Den primære udfordring i forhold til at forbedre resultatudviklingen i 2025 er derfor fortsat knyttet til håndteringen af tre specifikke fokusområder:

• Tilpasning af Mediterraneans færgedrift til ændret konkurrencesituation

• Vending af Logistics Türkiye & Europe Souths resultat til breakeven ultimo 2025

• Levering på Logistics Boost-projekter påbegyndt i 2024.

Den realiserede og forventede udvikling for Logistics’ Boost-projekter er på rette vej og følger forventningerne til 2025 opstillet tidligere i år.

Tilpasningen af forretningsenheden Mediterranean gik frem i 2. kvartal 2025, men mindre end forventet. Fragtmæng- derne forblev i vid udstrækning intakte, men effekten af prisinitiativer indfriede ikke forventningerne. Yderligere tiltag er iværksat for at styrke effektiviteten af yield-genopretningen i resten af året.

Türkiye & Europe Souths turnaround gik yderligere frem i 2. kvartal 2025 med hensyn til omstruktureringen af netværket, mens mængde- og margin-mål ikke blev nået, delvist på grund af dynamikker i det tyrkiske transportmarked. Opnåelse af breakeven-målet for 2025 kan derfor blive forsinket.

Forventning opdateret

For at afspejle udfordringerne i to af fokusområderne er EBIT-forventningen til 2025 opdateret til et interval på DKK 0,8-1,0 mia. fra tidligere et EBIT på omkring DKK 1,0 mia.

Cash flowet i 2. kvartal var som forventet, og den finansielle gearing forventes fortsat forbedret i løbet af 2. halvår. Forventningen til det justerede frie cash flow for 2025 er uændret DKK 1,0 mia.

Geopolitik driver europæisk nearshoring

I slutningen af juli 2025 indgik EU og USA en handelsaftale, der fastsatte en generel told på 15 % på EUs eksport til USA. Aftalen kan potentielt hæmme efterspørgslen for dele af EUs eksportsektor, hvilket igen kan påvirke Europas kortsigtede økonomiske vækstudsigter.

Aftalen ser ud til at understøtte Europas vilje til at mindske afhængigheden af andre, og vi forventer, at nearshoring vil øge handelen med produktionscentre som f.eks. Tyrkiet og Marokko.





Se delårsrapporten for 2. kvt 2025 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q2-report-2025

20. august 2025. Telekonference i dag 10.00 CET

Registrer forud via dette link.

Adgangskode mailes efterfølgende. Følg live-streaming via dette link.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære og relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil