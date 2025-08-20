JULI MÆNGDER: SOLID FREMGANG FOR FRAGT I DE FLESTE REGIONER

INVESTOR NEWS nr. 26 - 20. august 2025

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,6 mio. lanemeter i juli 2025 var 3,4% højere end i 2024 og steg 1,2% justeret for ruteændringer. År-til-dato vækstraterne var henholdsvis 0,3% og -0,9%.

Nordsømængderne var højere end i 2024 som følge af en positiv udvikling på de fleste ruter samt en vis indhentning af mængder påvirket af sidste måneds nationale strejke i Sverige. Middelhavsmængderne var højere end i 2024, også justeret for den nye rute mellem Egypten og Italien.

Mængderne på Den Engelske Kanal var høj end i 2024 drevet af de nye Jersey-ruter. Østersømængderne var højere end i 2024 og mængderne på Gibraltar-strædet var ligeledes højere end i 2024.

I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 3,2% til 41,6 mio. fra 40,3 mio. i 2024-23. Stigningen var 2,4% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i juli 2025 justeret for ruteændringer* gik ned med 2,8% til 719 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -3,9%. Højere passagervolumener på Østersøen og Gibraltar-strædet blev opvejet af færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i juli var 0,5% højere end i 2024 justeret for ruteændringer.

I de sidste tolv måneder, 2025-24, steg det samlede antal passagerer 1,5% til 5,8 mio. sammenlignet med 5,8 mio. for 2024-23. Vækstraten var -1,0% justeret for ruteændringer.

*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2025, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.





DFDS færgemængder Juli Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.134 3.441 3.559 3,4% 38.739 40.309 41.591 3,2% Passager 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 693 970 764 -21,2% 4.401 5.757 5.846 1,5%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for august 2025 forventes offentliggjort 12. september 2025 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil