Delårsrapport 2024 – Et resultat under målsætningen og et nedjusteret årsresultat:

CEO Michael Hove har følgende kommentarer til årsregnskabet:

” Halvåret 2025 har været et skuffende halvår for SIG med et samlet resultat efter skat på DKK 5.9 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 3,0% for årets første 6 måneder. Investeringsklimaet er fortsat svært at navigere i, hvis man ønsker en begrænset risiko/volatilitet i sine investeringer.

Vores ejendomsinvesteringer har haft fordel af den faldende rente samt at vi ingen tomgang har i vores ejendomme, vores kreditobligationer har præsteret under forventning i halvåret primært båret af et par dårlige sager samt et valutakurstab på USD/NOK/SEK og vores kapitalandele startede året stærkt men blev ramt af en del kursfald i det sidste kvartal, så derfor leverer vi også her på niveau med markedsgennemsnittet. Uagtet et skuffende H1 så har vi historisk erfaret at prisen for at skabe et langsigtet afkast er at holde fast i sin strategi når markedet tager stor risiko, og derfor fastholder vi vores konservative tilgang til investering/allokering.

Ved udgangen af juni 2025 er SIG fortsat investeret konservativt med en vægtning på 52% af balancen i ejendomme med langsigtede lejere og 24% i kreditobligationer med en kortere løbetid på 2-4 år, og hertil har selskabet fortsat evnet at kunne købe egne aktier løbende tilbage via markedet med væsentlig rabat ift. indre værdi.

Performance highlights H1-2025:

I H1-2025 realiserede selskabet et resultat efter skat på DKK 5,9 mio., og med en egenkapital på DKK 197,1 ultimo juni 2025 svarer det til en egenkapitalforrentning på 3,0% for halvåret.

Selskabets indre værdi ultimo perioden var 4,41 (Udvandet indre værdi 4,35).

Selskabet har i juni 2025 opstartet en ny forretningsaktivitet indenfor investering i pantebreve som sit 4 forretningsben i sit eget selvstændige selskab SIG Pantebreve P/S ledet i partnerskab med Paw Becker.





Udvalgte highlights for juli 2025:

I juli 2025 realiserede selskabet et resultat efter skat på DKK 408.000, hvilket giver et samlet resultat for perioden 1/1-30/7 2024 på DKK 6,3 mio. efter skat, og med en egenkapital på DKK 194,11 mio. ultimo juli 2025 svarer det til en egenkapitalforrentning på 3,3% for året.

I egenkapitalen fragår køb af egne aktier for et samlet beløb på DKK 6.359.963 i 2025

Selskabets indre værdi ultimo juli 2025 var på 4,44 (Udvandet indre værdi 4,38).

Selskabet overtog som tidligere meddelt i selskabsmeddelelse 11/2025 pr. 3 juli 2025 38 rækkehuse i Røde Kro til en samlet værdi af DKK 62,5 mio.

Selskabets havde ultimo juli 2025 samlet investeret DKK 380,7 mio. fordelt med DKK 227,1 mio. i ejendomme, DKK 77,9 mio. i kreditobligationer, DKK 49.5 mio. i kapitalandele og DKK 26,2 mio. i øvrige nettoaktiver.





Forventninger til 2025:

Selskabets nedjusterer med baggrund i resultatet for årets 7 første måneder sin målsætning om at forrente egenkapitalen til 6-8% svarende til en efter skat indtjening i niveauet DKK 11-15 mio. Den tidligere forventning var 10-15% svarende til en indtjening efter skat på DKK 19-28 mio.

Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele.

Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Følgende faktorer kan efter ledelsens opfattelse være af særlig betydning for udviklingen i selskabets resultater og den indre værdi af selskabets investeringer:

1) Udviklingen på kapitalmarkederne generelt

2) Udviklingen i de investeringer som indgår i selskabets værdipapirportefølje



3) Udviklingen i valutakurser

4) Udviklingen i renteniveauerne. Disse vilkår, og øvrige kan hurtigt forandres og ændre forudsætningerne for selskabets resultatudvikling.

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1500 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer, pantebreve samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

