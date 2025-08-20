Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Staked NEAR ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, den 20 augusti 2025 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av en ny innovativ krypto-ETP, Virtune Staked NEAR ETP, på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.

Om Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Staked NEAR ETP erbjuder exponering mot NEAR kombinerat med fördelarna av staking. Genom att inkludera staking erbjuder ETP:n en extra årlig avkastning på 4% utöver NEARs egen värdeutveckling. Precis som alla Virtunes ETP:er är Virtune Staked NEAR ETP 100% fysiskt backad och handlas i SEK för den nordiska marknaden och tillgänglig på Avanza, Nordnet, SAVR och Montrose.

Viktig information om Virtune Staked NEAR ETP:

1:1 exponering mot NEAR med 4% extra årlig avkastning genom staking

100% fysiskt backad av NEAR

1,49% årlig förvaltningsavgift





Virtune Staked NEAR ETP

Fullständigt namn: Virtune Staked NEAR ETP

Kortnamn: Virtune Staked NEAR

Ticker: VIRNEAR

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Onsdagen den 20 augusti 2025

ISIN: SE0025837735





Om NEAR

NEAR Protocol (NEAR) är en blockkedjeplattform byggd för att leverera snabba, kostnadseffektiva transaktioner och stödja skalbara decentraliserade applikationer (dApps). Med starkt fokus på att möjliggöra AI-drivna lösningar förser NEAR utvecklare med användarvänliga verktyg och en kraftfull infrastruktur för att bygga nästa generations intelligenta applikationer. NEAR strävar efter att göra blockkedjeteknik tillgänglig och praktisk för vardagligt bruk samtidigt som de driver innovation inom AI-integration.

Christopher Kock, VD för Virtune:

“Vi är glada över att ytterligare accelerera introduktionen av nya, innovativa staking-ETP:er på den nordiska marknaden. Denna lansering ger både institutionella och privata investerare, som länge har väntat på ett säkert och enkelt sätt att få exponering mot NEAR kombinerat med staking, den möjlighet de har efterfrågat.”

Om du, som (institutionell) investerare, är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera de möjligheter våra ETP:er erbjuder för din kapitalförvaltning eller för att lära dig mer om Virtune och våra ETP:er, tveka inte att kontakta oss på hello@virtune.com. Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com och registrera din e-postadress på vår webbplats för att prenumerera på våra nyhetsbrev, som täcker uppdateringar om Virtunes kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.

Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64



Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.