LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

 | Source: LVMH LVMH

Société Européenne au capital de 150 042 510 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers


  

Code ISIN : FR0000121014

  

Date Nombre total d’actions en circulation Nombre total de droits de vote

 

31 juillet 2025 		500 141 700 Total brut de droits de vote : 747 070 796

 
  		Total net* de droits de vote : 743 763 941

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

  

Fait à Paris, le 20 août 2025

Pièce jointe


Attachments

Droits de vote 31 juillet 2025

