LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Société Européenne au capital de 150 042 510 euros

Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris

775 670 417 RCS PARIS

Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers





Code ISIN : FR0000121014





Date Nombre total d’actions en circulation Nombre total de droits de vote





31 juillet 2025 500 141 700 Total brut de droits de vote : 747 070 796



Total net* de droits de vote : 743 763 941

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.





Fait à Paris, le 20 août 2025

