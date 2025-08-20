LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Société Européenne au capital de 150 042 510 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
|Date
|Nombre total d’actions en circulation
|Nombre total de droits de vote
|
31 juillet 2025
|500 141 700
|Total brut de droits de vote : 747 070 796
|
|
|Total net* de droits de vote : 743 763 941
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.
Fait à Paris, le 20 août 2025
