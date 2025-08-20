Le premier essai de Phase 2 du réacteur pilote de silice pyrogénée de HPQ se traduit par des gains opérationnels significatifs

MONTRÉAL, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique axée sur l’innovation dans le développement de matériaux avancés et de procédés critiques, a le plaisir d’annoncer l’achèvement du premier essai de Phase 2 dans le cadre du projet pilote de Réacteur de Silice Pyrogénée (RSP) de sa filiale HPQ Silica Polvere Inc. (HSPI) [1], développé en partenariat avec son fournisseur de technologie, PyroGenèse Inc. (TSX: PYR, OTCQX: PYRGF, FRA: 8PY1).

L’essai #6, premier de la Phase 2, s’est achevé dans les délais prévus. Les matériaux obtenus ont été expédiés pour analyse à deux laboratoires tiers : un fabricant mondial de silice pyrogénée avec lequel HPQ est lié par une lettre d’intention active (annoncée le 9 juillet 2024), ainsi qu’à un laboratoire universitaire indépendant.



Matériaux obtenus lors de l’essai #6 du réacteur pilote de silice pyrogénée d’HPQ (image fournie par PyroGenesis)

Faits saillants opérationnels du test #6

Les améliorations de procédé mises en œuvre entre le test #5 et le test #6 ont permis d’obtenir les résultats opérationnels clés suivants :

Réduction du temps de démarrage : le temps requis pour amener le RSP à des conditions de fonctionnement optimales a été réduit de 50 %, améliorant ainsi l’efficacité globale du processus.

: le temps requis pour amener le RSP à des conditions de fonctionnement optimales a été réduit de 50 %, améliorant ainsi l’efficacité globale du processus. Augmentation du débit : le nombre de lots semi-continus a doublé par rapport à l’essai précédent, tandis que la production totale de matériaux a été multipliée par cinq.

: le nombre de lots semi-continus a doublé par rapport à l’essai précédent, tandis que la production totale de matériaux a été multipliée par cinq. Évolutivité démontrée : les performances observées lors du test #6 renforcent la confiance dans l’évolutivité du procédé propriétaire RSP de HPQ et dans sa future transition vers des opérations à l’échelle commerciale.





« Ces améliorations opérationnelles représentent une avancée significative dans le développement de notre technologie de réacteur à silice pyrogénée », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. et de HPQ Silica Polvere Inc. « Bien que les analyses de matériaux par des tiers soient en cours, les résultats obtenus lors du test #6 constituent une indication forte de l’évolutivité et de la viabilité économique de notre procédé. La réduction du temps de démarrage, la hausse du débit et la multiplication de la production totale sont des étapes essentielles alors que nous avançons vers le déploiement commercial. »

HPQ fournira d’autres mises à jour après réception et examen des résultats d’analyse indépendants.

Autres nouvelles; Prêt d’une personne apparentée pour l’exercice de bons de souscription de Québec Innovative Materials Corp.

HPQ Silicium Inc. (la « Société ») annonce qu’elle a conclu une entente de prêt avec une personne apparentée pour un montant de 150 000 $. Les fonds serviront à exercer 1 000 000 de bons de souscription de Québec Innovative Materials Corp. (CSE : QIMC) à un prix d’exercice de 0,15 $ par action, avant leur échéance le 30 août 2025.

Le prêt, d’une durée de 90 jours, est non garanti, sans intérêt et n’est adossé à aucun actif de la Société. Au moment du remboursement, le prêteur pourra convertir le montant du prêt en unités de HPQ. Chaque unité comprendra une action ordinaire et un bon de souscription, lequel pourra être exercé à un prix équivalent à 130 % du prix d’émission de l’unité, pour une période de deux ans.

Tout titre émis en vertu de cette conversion sera assujetti à une période de détention légale de quatre mois et un jour.

La transaction demeure conditionnelle à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autres autorités réglementaires compétentes.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Filiale en propriété exclusive de HPQ Silicium inc., au moment où PyroGenesis a annoncé son intention d’exercer son option pour acquérir une participation de 50 % dans HSPI en mai 2024.





À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

À propos de PyroGenèse

PyroGenèse inc., une société de haute technologie, est le chef de file mondial en matière de conception, développement, fabrication et commercialisation de procédés et de produits de plasma et de solutions responsables réduisant les gaz à effet de serre (GES) constituant des alternatives économiquement viables aux procédés conventionnels polluants. PyroGenèse, a créé des technologies de plasma brevetées de pointe qui sont consultées et adoptées par de nombreux chefs de file de l’industrie, valant plusieurs milliards de dollars, dans quatre marchés d’importance : la granulation du minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication d’additifs. Avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant à partir de notre bureau de Montréal et de nos installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenèse maintient son avantage concurrentiel en demeurant à la fine pointe du développement technologique et de la commercialisation. Nos opérations sont certifiées ISO 9001 : 2015 et AS9100D. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.pyrogenesis.com.

