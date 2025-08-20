MotoGP Bertemu Web3 dengan Smarter Speed Challenge Bitget

VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, bersedia untuk separuh kedua musim MotoGP dengan pelancaran rasmi Smarter Speed Challenge, sebuah permainan mini perlumbaan dalam talian yang direka untuk memberikan pengalaman penuh adrenalin kepada pengguna Web2 dan Web3. Bermula pada 18 Ogos, kempen ini menggabungkan permainan digital dengan ganjaran dunia sebenar. Pengguna boleh mendaki papan pendahulu dalam talian secara langsung untuk peluang memenangi sebahagian daripada 66,000 USDT, perjalanan berbayar untuk bertemu juara dunia lima kali, Jorge Lorenzo, serta Pas VIP MotoGP eksklusif untuk tahun 2026.

Inisiatif ini merupakan lanjutan daripada kerjasama lebih luas Bitget dengan MotoGP, yang mana bursa tersebut memainkan peranan sebagai Rakan Serantau bagi empat acara Grand Prix utama di Itali, Jerman, Sepanyol dan Indonesia. Di tengah-tengah kerjasama ini ialah kempen “Make It Count”, yang diterajui oleh juara dunia tiga kali Jorge Lorenzo, bagi memperkukuhkan nilai bersama iaitu ketepatan sepantas kilat dan prestasi strategik.

Cabaran ini mengajak pengguna berlumba seperti profesional dengan menyelesaikan litar harian, mendaki papan pendahulu dan mengumpul mata—yang mana mata akan digandakan semasa perlumbaan utama di Catalunya dan Indonesia. Lebih daripada sekadar permainan, ia merupakan peluang untuk peminat membawa semangat perlumbaan ke dalam kehidupan seharian mereka, dengan beberapa kemenangan di papan pendahulu membuka jalan kepada ganjaran sebenar seperti hadiah wang tunai, barangan jenama bersama dan pengalaman eksklusif di sebalik tabir MotoGP.

“Bagi Bitget, ia tentang mengubah semangat peminat menjadi tindakan,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Kripto sering dilihat sebagai sesuatu yang teknikal, tetapi apa yang kami lakukan di sini ialah mempermudahkannya dengan menjadikannya menyeronokkan, intuitif dan mudah difahami. Seperti perlumbaan yang menekankan kelajuan dan ketepatan, nilai yang sama turut diterapkan dalam perdagangan. Melalui Smarter Speed Challenge, Bitget mendekati pengguna dalam ruang yang paling bermakna bagi mereka: dari segi budaya, persaingan dan komuniti.”

Setelah mencipta impak melalui pengaktifan di tepi litar, kempen bersama pempengaruh dan inisiatif penglibatan peminat di lokasi Grand Prix utama seperti Itali dan Jerman, Smarter Speed Challenge kini menandakan perluasan digital bagi kerjasama tersebut, menyasarkan komuniti global yang ingin merasai kehangatan MotoGP tanpa memerlukan pas pit.

Cabaran ini berlangsung sehingga 16 November 2025 dan boleh diakses terus melalui platform Bitget. Para pelumba mempunyai banyak masa untuk log masuk, tukar gear dan alami sejauh mana Smart Speed boleh membawa mereka.

Untuk maklumat lanjut dan untuk menyertai cabaran ini, sila layari sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila : hubungi media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b0b371d-26c2-4ef3-a531-2a6e807a1ed4