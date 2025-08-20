ビットゲット (Bitget)、AIエージェント支援取引サービスを開始し、暗号通貨の普及を促進

セーシェル・ヴィクトリア発, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、AI搭載のトレーディングアシスタント、 ゲットエージェント (GetAgent) を全ユーザー向けに提供開始したことを発表した。 7月に招待制で初公開されたゲットエージェントは、高度なAIとリアルタイムの市場データを組み合わせ、インサイト、戦略、実行ツールを単一のシームレスなチャットインターフェイスで提供する。

招待制期間中、ゲットエージェントは多くのフィードバックを収集し、25,000人を超えるユーザーが待機リストに追加されている。 市場シグナルを解釈しやすくするためのさらなる視覚的なフィードバックの必要性など、早期ユーザーから貴重な提案が寄せられた。 これらのフィードバックは、本日の一般公開に先立ち、プラットフォームの精度、パーソナライゼーション、応答性を向上させる一助となった。

一般公開に伴い、ゲットエージェントは、さまざまなタイプのトレーダーのニーズに対応するため、3つの会員プランを導入する。 全ユーザーが利用可能な無料プランでは、トップ50のコインの分析と先物戦略が提供される。 早期アクセスユーザー向けの30日間の無料トライアルを含むプラスプランでは、1日最大10件の質問、パーソナライズされた戦略の生成、より詳細な市場分析が可能となる。 高頻度トレーダーとプロのトレーダー向けのウルトラプランでは、優先アクセス、1日最大50件の質問、新機能への早期アクセスが提供される。 これらの会員プランは、ユーザーの取引目標に対応するよう設計されており、よりスマートな取引、より鋭いインサイト、AIを活用したポートフォリオ自動化、取引シグナル、市場動向を提供する。

一般公開を記念し、ビットゲットは、期間限定でゲットエージェント体験共有キャンペーンを実施する。 すべてのユーザーは、アシスタントの体験を共有することで、30日間無料のゲットエージェントプラス会員プランを獲得するチャンスを得られる。

ゲットエージェントの一般公開により、トレーダーは平易な言葉で戦略を生成し、シンプルなプロンプトで複雑さを解消できるようになった。 このプラットフォームは、市場インサイト、オンチェーンデータ、ソーシャルセンチメントなど、50以上のプロレベルのツールを単一のAI搭載ハブに統合している。 使用するごとに進化するアシスタントは、各トレーダーのスタイルに適応し、より高精度の戦略とリアルタイムのタイムリーなリスクアラートを提供する。

「AIはトレーディングゲームに大きな変化をもたらしていますが、ゲットエージェントはその力を誰もが利用できるようにするものです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「暗号通貨取引の初心者の方にも、経験豊富な投資家の方にも、ゲットエージェントはより迅速に動き、よりスマートに取引し、より自信を持って行動するためのインサイトを提供します」。

ビットゲットは、統合の拡大、対象資産の拡大、カスタマイズオプションの追加を行い、ゲットエージェントを継続的にアップグレードして、市場とユーザーとともに進化し続けることを確実にする。

ゲットエージェントは、ビットゲットのAI対応の拡大を続けるツール一式に新しく加わったサービスであり、このツール一式には、初期段階のWeb3暗号通貨プロジェクトを発見するためのAI搭載のプラットフォーム、ビットゲットシード (Bitget Seed) が含まれる。 両サービスは、AIなどの新興技術をセキュアな中央集権型金融 (CeFi) と分散化金融 (DeFi) 取引エコシステムに統合し、オンチェーンのイノベーションとユーザーフレンドリーなツールを結びつけるというビットゲットのミッションに合致している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

