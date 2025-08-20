Bitget, AI 에이전트 기반 트레이딩 전면 개방하며 암호화폐 대중화 가속화에 나서다

빅토리아, 세이셸, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 AI 기반 트레이딩 보조 도구인 GetAgent를 모든 이용자에게 공개한다고 발표했다. 지난 7월 초대 전용(Invite-only) 출시로 처음 선보인 GetAgent는 첨단 AI와 실시간 시장 데이터를 결합해 인사이트, 전략, 실행 도구를 하나의 매끄러운 채팅 인터페이스에서 제공한다.

초대 전용 기간 동안 GetAgent는 큰 호평을 받으며 2만5천 명이 넘는 대기자 명단을 기록했다. 초기 이용자들은 시장 신호를 보다 쉽게 해석할 수 있도록 시각적 피드백을 강화할 필요성 등 가치 있는 제안을 했으며, 이는 플랫폼의 정확성, 개인화, 응답성을 한층 개선하는 데 기여했다.

이번 공식 출시와 함께 GetAgent는 다양한 트레이더의 요구를 충족시키기 위해 세 가지 멤버십 등급을 선보였다. 무료(Free) 플랜은 모든 이용자가 사용할 수 있으며, 상위 50개 코인 분석과 선물 전략을 제공한다. 플러스(Plus) 플랜은 초기 접속자에게 30일 무료 체험을 제공하며, 하루 최대 10개의 질문, 맞춤형 전략 생성, 더 깊이 있는 시장 분석을 포함한다. 울트라(Ultra) 플랜은 고빈도 및 전문 트레이더를 대상으로 우선 접속 권한, 하루 최대 50개의 질문, 그리고 곧 출시될 기능에 대한 사전 이용 권한을 제공한다. 이러한 멤버십 등급은 사용자의 트레이딩 목표에 맞춰 확장 가능하도록 설계되었으며, 더 똑똑한 거래, 더 날카로운 인사이트, 그리고 포트폴리오·거래 신호·시장 움직임을 위한 AI 기반 자동화를 제공한다.

공식 출시를 기념해 Bitget은 한정 기간 동안 GetAgent 체험 공유 캠페인 (GetAgent Experience-Sharing Campaign)을 진행한다. 모든 이용자는 AI 보조 도구와 함께한 경험을 공유함으로써 30일 무료 GetAgent Plus 멤버십을 받을 기회를 얻을 수 있다.

이번 공개 데뷔를 통해 GetAgent는 이제 트레이더들이 일상 언어로 전략을 생성할 수 있도록 지원해, 복잡성을 단순한 프롬프트로 풀어낼 수 있게 했다. 시장 인사이트, 온체인 데이터, 소셜 심리 분석에 이르는 50개 이상의 전문가급 도구를 하나의 AI 기반 허브에 통합했으며, 사용될수록 더 똑똑해져 각 트레이더의 스타일에 적응하며 더욱 정교한 전략과 실시간 리스크 경고를 제공한다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “AI가 트레이딩의 판도를 바꾸고 있으며, GetAgent는 그 힘을 모든 이들에게 열어주는 방법”이라며 “암호화폐를 처음 시작하는 이든, 경험 많은 시장 베테랑이든, GetAgent는 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 거래하며, 더 큰 확신을 갖고 행동할 수 있도록 인사이트를 제공한다”고 강조했다.

Bitget은 앞으로도 통합 기능 확대, 자산 범위 확장, 맞춤형 옵션 강화 등을 통해 GetAgent를 지속적으로 업그레이드해 시장과 이용자와 함께 진화하도록 할 계획이다.

GetAgent는 Bitget이 확장하고 있는 AI 기반 도구군에 새롭게 추가된 서비스로, 초기 단계의 Web3 프로젝트를 발굴하는 AI 플랫폼 Bitget Seed와 함께한다. 두 서비스 모두 AI와 같은 신기술을 안전한 CeDeFi(중앙화·탈중앙화 결합) 트레이딩 생태계에 통합해, 온체인 혁신을 일상적인 트레이더를 위한 사용자 친화적 도구와 연결한다는 Bitget의 사명과 맞닿아 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

