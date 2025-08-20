Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 49 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

20. august 2025



ROCKWOOL justerer forventningerne til omsætning og EBIT-margin for helåret 2025

Som en konsekvens af udfordrende makroøkonomiske forhold justerer ROCKWOOL forventningerne til omsætning og indtjening for 2025 som følger:

Omsætningen i lokal valua forventes nu at være på niveau med sidste år mod tidligere forventet vækst på lav encifret procent i lokal valuta.

EBIT-marginen forventes at falde til under 16 % mod en tidligere forventet EBIT-margin på omkring 16 %.



Hoved- og nøgletal for 2. kvartal og 1. halvår 2025:

Omsætningen i 1. halvår 2025 udgjorde 1.947 mio. EUR, en stigning på én procent målt både i lokal valuta og rapporterede tal sammenlignet med sidste år. Opkøbene i 2024 havde en positiv indvirkning på to procentpoint i 1. halvår 2025 sammenlignet med sidste år.

Omsætningen i 2. kvartal 2025 udgjorde 988 mio. EUR, et fald på to procent målt både i lokal valuta og rapporterede tal sammenlignet med sidste år, inklusive en positiv indvirkning på to procentpoint fra opkøbene i 2024.

EBIT i 1. halvår 2025 faldt med 10 % til 307 mio. EUR. EBIT-marginen udgjorde 15,8 %, et fald på 1,9 procentpoint sammenlignet med 1. halvår 2024.

EBIT i 2. kvartal 2025 faldt med 19 % til 153 mio. EUR. EBIT-marginen udgjorde 15,5 %, et fald på 3,2 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 2024.

Forventninger til 2025:

I et udfordrende makroøkonomisk miljø og med vedvarende geopolitisk usikkerhed forventer vi på kort sigt øget usikkerhed på nogle nøglemarkeder, herunder Nordamerika. Under antagelse af, at de nuværende forhold ikke ændrer sig væsentligt, og baseret på resultaterne for 1. halvår 2025, forventer vi, at omsætningen for hele året i lokal valuta vil være på niveau med sidste år, mod tidligere en forventning om en lav encifret procentuel vækst i lokal valuta.

Vi fortsætter med at overvåge markedsforholdene og vurdere den mulige indvirkning på tværs af organisationen for at kunne tilpasse kapacitet og aktiviteter, hvis det bliver nødvendigt. På baggrund af indtjeningsniveauet i 1. halvår 2025 og de igangværende tiltag, forventer vi en EBIT-margin på under 16 procent, mod tidligere en forventning om en EBIT-margin på omkring 16 procent.

Investeringsniveauet eksklusive opkøb fastholdes på omkring 450 mio. EUR.

ROCKWOOL Gruppen offentliggør de fulde resultater for 2. kvartal og 1. halvår 2025 senere i dag.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Chief Financial Officer

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil