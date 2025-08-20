Halvårsrapport 2025 for SKAKO A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 20. august 2025

Selskabsmeddelelse nr. 7/2025

SKAKO leverer en fremgang i omsætningen på 13%, men et fald i EBIT på 3,4 mio. kr.

”Vi er ikke tilfredse med den negative udvikling i EBIT og at fremgangen i omsætningen kun blev på 13%. Dette skyldes forsinket opstart af OCP-projekterne, hvor vi havde skaleret organisation op til det højere forventede aktivitetsniveau allerede fra årets start. Faldet i EBIT skyldes også investeringer i salgsstyrken for at styrke primært Recycling forretningen, hvilket først forventes at få effekt i 2. halvår. På trods af den skuffende start på året fastholder vi vores forventninger til omsætning og EBIT for 2025 på baggrund af den stærke ordrebeholdning og forventet yderligere fremdrift på OCP-projekterne”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resultatet af H1 2025

Omsætningen steg i 1. halvår 2025 med 13% til 139,0 mio. kr., hvilket skyldtes stigning i plant sales på 20%, mens aftersales oplevede et mindre fald på 5,4%. Stigningen i omsætningen kan henføres til Minerals og de to store projekter til OCP i Marokko.





SKAKO oplevede en stigning i ordreindgangen på 3,7%, og opretholder en stor ordrebeholdning på 189,7mio. kr. hvilket er lidt lavere end ved udgangen af 2024. Dette skyldes bl.a. den igangsatte leverance på de to store projekter til OCP.





Bruttofortjenesten steg med 3,8% til 36,3 mio.kr. som følge af den stigende omsætning på primært plant sales. Bruttomarginen er påvirket negativt med 2,2pp, som følge af den højere andel af plant sales med lavere margin.





Resultat af primær drift (EBIT) faldt i 1. halvår 2025 med 3,4 mio.kr. til 6,7 mio. kr. Dette skyldes investering i sælgere inden for Recycling samt en midlertidig stigning i kapacitetsomkostninger til at levere de to store projekter til OCP i Marokko.





Væsentlige hoved- og nøgletal for 2025 (1. januar - 30. juni 2025) (DKK mio.) 1. halvår 2025 1. halvår 2024 Ændring Plant sales 104.328 86.701 20,3% Aftersales 34.675 36.640 -5,4% Nettoomsætning 139.003 123.341 12,7% Bruttofortjeneste 36.266 34.939 3,8% Bruttomargin 26,1% 28,3% -2,2pp Resultat af primær drift (EBIT) 6.697 10.144 -34,0% EBIT margin 4,8% 8,2% -3,4pp Ordreindgang 126.130 121.582 3,7% Ordrebeholdning 189.690 60.183 215,2%

Salgs- og segmentudvikling i 1. halvår 2025

Stigningen i omsætning i 2. kvartal i 2025 var drevet af Minerals med de begyndende leverancer til OCP i Marokko. Kundesegmentet Fasternes er stadig påvirket negativt af usikkerheden i bil- og byggeindustrien i Europa. Recyling steg med 7,9% i 2. kvartal, og forventer at indhente tilbagegangen fra 1. kvartal i den resterende del af 2025 som følge af den stærke ordrebeholdning og pipeline.

Revenue Q2 2025 Q2 2024 Ændring H1 2025 H1 2024 Ændring Fasteners 5,843 7,908 -26.1% 11,813 17,559 -32.7% Minerals 45,104 30,584 47.5% 79,947 55,793 43.3% Recycling 23,688 21,954 7.9% 41,312 43,620 -5.3% Other 2,371 3,827 -38.0% 5,931 6,369 -6.9% Total 77,006 64,273 19.8% 139,003 123,341 12.7%

Minerals

Segmentet minerals viste en stigning på 47,5% i 2. kvartal, hvilket primært kan henføres til fremdrift på de to store projekter til OCP i Marokko på mere end 150 mio.kr.

Recycling

Segmentet Recycling viste en stigning på 7,9% i 2. kvartal. Der forventes stadig en stigende omsætning i de kommende kvartaler som følge af såvel den nuværende ordrebeholdning og pipeline samt investering i nye sælgere og det stærke fokus på Recycling.

Fasteners

Segmentet Fasteners viste et fald i omsætningen i 2. kvartal på 26,1%. Omsætningen i 2. kvartal 2025 er stadig påvirket af et tilbageholdende marked og manglende ordrer i 2024.

Resultat for 2. kvartal 2025

Omsætningen steg i 2. kvartal med 19,8% til 77,0 mio.kr. drevet af stigning i plant salg med 30,9%, mens aftersales faldt med 9,1%.

Resultat af primær drift (EBIT) faldt i 2. kvartal 2025 med 2,1 mio.kr. til 3,5 mio. kr. Dette skyldes investering i sælgere inden for Recycling samt en midlertidig stigning i kapacitetsomkostninger til at levere de to store projekter til OCP i Marokko.

Forventninger til 2025

SKAKO’s forventninger til 2025 fastholdes:

Omsætningen forventes at vokse organisk med 30-40%

Resultat af primær drift (EBIT) før special items forventes at blive 27-31 mio. kr.

Som følge af den geopolitiske uro og usikkerhed omkring væksten i Europa er forventningerne behæftet med en højere grad af usikkerhed end normalt.

Der er også en større usikkerhed end normalt omkring timingen af leverancer på OCP-kontrakterne.

Præsentation af halvårsrapporten for H1 2025

Onsdag den 26. august 2025 kl. 13.00-13.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, kvartalsrapporten for 1H 2025.

Tilmelding kan ske via: SKAKO – Presentation of Q2 2025 - Inderes

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

