Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKS 29 0917 - Skiptiútboð eða greiðsla með reiðufé

|Flokkur
|RIKS 29 0917
|ISIN
|IS0000037711
|Gjalddagi
|17.09.2029
|Útboðsdagur
|22.08.2025
|Uppgjörsdagur
|27.08.2025
|10% viðbót
|26.08.2025
|Uppkaupsflokkur
|RIKS 26 0216
|Uppkaupsverð (clean)
|97,9900
Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokki, með því ISIN númeri og með þeim gjalddaga sem fram kemur í töflunni hér að ofan. Um 10% viðbótarkaupréttinn gildir 6. gr. í almennum útboðsskilmálum ríkisbréfa. Ríkisbréfin verða afhent rafrænt á uppgjörsdegi.
Greiða má fyrir flokkana með reiðufé eða með uppkaupsflokknum á uppkaupsverði.
Greiðsla í reiðufé þarf að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi. Ef greiðsla er í formi bréfa í uppkaupsflokki þarf tilkynning um magn þeirra að berast fyrir kl. 14:00 á útboðsdegi. Í því tilviki er verðmæti uppkaupsbréfanna metið á uppkaupsverði að viðbættum áföllnum vöxtum og verðbótum (þ.e. dirty price).
Lánamál ríkisins greiða ekki þóknun vegna kaupa á RIKS 26 0216.
Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.
Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.