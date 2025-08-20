Amar Family Office et JCDecaux SE annoncent l’acquisition de 1,7 million d'actions JCDecaux SE

Paris, le 20 août 2025 – Amar Family Office et JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, sont heureux d'annoncer l'acquisition d'un bloc de 1,7 million d'actions JCDecaux SE. Le rachat s'est effectué au prix de 14,75€ par action, représentant une décote de 0,6 % par rapport au cours de clôture du 14 août 2025, et constituant ainsi 0,8 % du capital de JCDecaux SE.

Dans le cadre de cette opération :

Amar Family Office, via sa filiale Holgespar Luxembourg SA, a acquis 873 491 actions, soit 0,408 % du capital de la société ;

JCDecaux SE a également acquis 873 491 de ses propres actions pour un montant total de 12,9 millions d'euros, portant ainsi sa participation en auto-détention à 0,475 % du capital.

Ce rachat par JCDecaux SE s'inscrit dans le cadre de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025, permettant à la société de racheter jusqu'à 10 % de son capital. Les actions acquises seront utilisées spécifiquement pour la distribution d'actions de performance dans le cadre d'un programme de performance actuellement en place, ou pour financer partiellement des acquisitions futures.

David Amar, Administrateur Délégué de Holgespar Luxembourg, a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre le capital de JCDecaux SE. Nous croyons fermement dans la solidité de son modèle d’affaires, dans sa stratégie de croissance, portée notamment par la famille fondatrice depuis plus de 60 ans, et dans sa capacité à générer de la valeur durable. Cette opération s’inscrit dans une démarche de long terme : Amar Family Office entend poursuivre ses acquisitions afin de continuer à renforcer sa participation au capital de JCDecaux SE. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir la famille Amar comme actionnaire de long terme à nos côtés. Cette opération illustre notre forte confiance dans le potentiel de croissance et création de valeur de JCDecaux SE. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com



Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

