JCDecaux : Déclaration de la transaction sur actions propres intervenue le 14 août 2025

JCDecaux SE

Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 3.264.372,84 €

Siège Social : 17, rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France)

307 570 747 RCS Nanterre

Déclaration de la transaction sur actions propres intervenue le 14 août 2025

En application des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014, et de l’article 221-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché JCDECAUX SE 9695009KV7AFPDEI5S30 2025-08-14 FR0000077919 873 491 14.75€ XOFF

Pièce jointe