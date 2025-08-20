JCDecaux : Déclaration de la transaction sur actions propres intervenue le 14 août 2025

JCDecaux SE
Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 3.264.372,84 €
Siège Social : 17, rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France)
307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration de la transaction sur actions propres intervenue le 14 août 2025
En application des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014, et de l’article 221-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|JCDECAUX SE
|9695009KV7AFPDEI5S30
|2025-08-14
|FR0000077919
|873 491
|14.75€
|XOFF
