OSE Immunotherapeutics nomme Thomas Gidoin au poste de Directeur Financier





NANTES, France - 20 août 2025, 18 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce aujourd’hui la nomination de Thomas Gidoin au poste de Directeur Financier. Thomas rejoint le Comité Exécutif, apportant à la Société plus de 15 ans d’une large expertise internationale dans les marchés financiers, la stratégie financière et la gouvernance.

Thomas Gidoin est un dirigeant financier expérimenté dans le secteur biopharmaceutique, doté d’une solide expertise en stratégie d’entreprise et financière, tant dans des sociétés privées que cotées en bourse. Avant de rejoindre OSE Immunotherapeutics, il occupait le poste de Directeur Financier chez Advesya, une société de biotechnologie franco-suisse privée en phase clinique, spécialisée en oncologie et dans les maladies auto-immunes. Auparavant, il a passé huit ans en tant que Directeur Financier de GenSight Biologics, une société biopharmaceutique française cotée sur Euronext développant des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine. Il y a dirigé la stratégie de financement de l’entreprise, depuis la levée de fonds de Série B jusqu’à l’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris, ainsi que plusieurs opérations de levées de fonds et de financements structurés.

Précédemment, Thomas était Vice-Président Finance de DBV Technologies où il dirigeait l’équipe Corporate Finance et a contribué à plusieurs opérations de financement par voie d’offres publiques et de placements privés, y compris la double cotation de l’entreprise sur le NASDAQ aux États-Unis. Avant cela, Thomas a occupé le poste de Contrôleur financier pour l’Europe du Nord chez PregLem à Londres, et plusieurs fonctions chez Ipsen, notamment celle de Contrôleur financier des opérations au Royaume-Uni à Londres et d’Analyste financier senior au sein de la division Global Operations à Paris.

Il a débuté sa carrière en audit chez Ernst & Young à Paris. Il est titulaire de deux masters : l’un en finance internationale de l’ESGF Paris, et l’autre en management international de NEOMA Business School.

Thomas succède à Anne-Laure Autret-Cornet, marquant une nouvelle étape dans le pilotage financier de l’entreprise.

Nicolas Poirier, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Thomas rejoint OSE Immunotherapeutics avec une solide expérience dans le financement des biotechs cotées et dans la planification financière stratégique. Il possède une parfaite compréhension des exigences nécessaires pour soutenir l’innovation au travers d’une exécution exigeante et d’une gestion rigoureuse de la trésorerie. Son arrivée intervient à un moment où le leadership financier est essentiel pour faire progresser nos deux actifs en phase avancée et continuer à valoriser notre plateforme de recherche. Son expertise viendra renforcer l’équipe de direction afin de préparer la prochaine phase de croissance avec clarté et détermination ».

Thomas Gidoin, Directeur Financier d’OSE Immunotherapeutics, déclare : « Je suis ravi de rejoindre OSE Immunotherapeutics à un moment clé de son développement. Avec deux actifs en phase avancée dans les domaines de l’oncologie et de l’inflammation, soutenus par une plateforme de recherche particulièrement innovante, la Société est idéalement positionnée pour créer de la valeur de manière significative à long terme au travers de multiples points d’inflexion à court terme. J’ai hâte de travailler avec l’équipe de direction pour contribuer à optimiser le potentiel du portefeuille innovant d’OSE ».

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

