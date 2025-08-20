INVL Baltic Real Estate 2025 m. šešių mėnesių tarpinė neaudituota informacija

2025 metų 6 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – Bendrovė) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,96 mln. eurų, o pajamos 1,94 mln. eurų (2024 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0,82 mln. eurų, pajamos 2,05 mln. eurų). Pačios Bendrovės 2025 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 2,96 mln. eurų, o 2024 metų 6 mėnesių siekė 0,82 mln. eurų.
Papildoma informacija:
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 3 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 3,6 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo gauta 0,8 mln. eurų grynojo pelno.
Bendrovės konsoliduotas nuosavas kapitalas 2025 metų birželio pabaigoje siekė 27,5 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai sudarė 3,46 euro ir per metus (palyginti su 2024 metų birželio pabaiga), įvertinus išmokėtų dividendų įtaką, išaugo 21,1 proc.
Bendrovės konsoliduotos pajamos 2025 metų sausį–birželį siekė 1,9 mln. eurų ir buvo 5,6 proc. mažesnės nei tuo pačiu 2024-ųjų laikotarpiu, iš jų konsoliduotos nuomos pajamos iš nuosavų objektų per metus sumenko 7,6 proc. iki 1,2 mln. eurų. „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų sudarė 1,2 mln. eurų ir buvo 19,7 proc. mažesnės nei 2024 metų pirmąjį pusmetį.
„Įtakos pelno didėjimui turėjo Palangos g. 4 / Vilniaus g. 33 bei Vilniaus g. 37 objektų vertės augimas. Balandžio pabaigoje gautas Palangos g. 4 / Vilniaus g. 33 objekto rekonstrukcijos darbų statybos leidimas yra daugiau nei penkerių metų trukmės atkaklaus darbo rezultatas, kuris ne tik turi reikšmingos įtakos bendrovės finansiniams rezultatams, bet ir leis ateityje iš esmės atnaujinti bei išplėsti valdomus pastatus.
Vilniaus g. 37 objekto rekonstrukcijos projektas buvo sudėtingas ir pareikalavo daug pastangų siekiant išsaugoti vertingąsias pastato savybes, todėl ypatingai džiaugiamės, jog pavyko ne tik sukurti išskirtinį objektą Vilniaus senamiestyje, bet ir suburti puikius nuomininkus“, – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Minėtame pastate įsikūrė restoranas „Saint-Malo“, baras „Drops“, kavinė „Habits“, biurų paskirties patalpas nuomojasi Market Pay Denmark Aps filialas, „Aggresive capital“ ir kiti nuomininkai. Objekto užimtumas birželio pabaigoje siekė 91 proc., o objekto vertė – 14,3 mln. eurų.
Didžiausio „INVL Baltic Real Esate“ valdomo objekto – sostinės Palangos g. 4 ir Vilniaus g. 33 sankirtoje esančio biurų pastato, kuriame įsikūrusi bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“, grynosios nuomos pajamos 2025 metų pirmąjį pusmetį sudarė 0,7 mln. eurų – 12,4 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Šių metų birželio pabaigoje šio objekto užimtumas siekė 91 proc.
„Žygio verslo centro“ nuomos pajamos šių metų pirmąjį pusmetį siekė 0,2 mln. eurų, arba 5,4 proc. mažiau nei 2024 metų sausį–birželį. Birželio pabaigoje objekto užimtumas siekė 98 proc.
„INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto vertė 2025 metų birželio pabaigoje sudarė 47,2 mln. eurų ir buvo 11 proc. didesnė nei praėjusių metų pabaigoje.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei „Pramogų banką“ Vilniaus centre, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų birželio pabaigoje siekė nuo 82 iki 98 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų birželio pabaigoje buvo 47,2 mln. eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,33 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 1,9 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
