Volatus Aérospatial publie ses résultats financiers du T2 2025

Produits de 10 587 075 $ au T2 2025, en hausse de 49% d'un exercice à l'autre; marge brute de 32%

Perte du BAIIA ajusté de 276 259 $, soit une amélioration de 85% d'un exercice à l'autre

Le solde de trésorerie actuel s'est renforcé à environ 20 M$

Parmi les faits saillants opérationnels, mentionnons des autorisations et des démonstrations avec des clients de la défense et de l'énergie, ainsi que de nouvelles victoires commerciales dans les domaines de la foresterie et de l'agriculture. Les événements subséquents comprenaient d'autres contrats alignés sur l'OTAN et des capitaux de croissance

TORONTO, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aérospatial Inc. (TSXV :FLT) (OTCQB :TAKOF) (Francfort:A3DP5Y/ABB.F) (« Volatus » ou « la Société »), un chef de file des solutions aériennes, est heureuse d'annoncer ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025 (T2 2025). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.



Le T2 2025 a été marqué par un autre trimestre de forte croissance et de progrès opérationnels, reflétant une forte demande de défense, l'expansion des programmes commerciaux et une exécution disciplinée. Les ventes d'équipement ont augmenté de 104% d'un trimestre à l'autre et de 114% d'une année à l'autre, tandis que les services ont augmenté de 71% d'un trimestre à l'autre et de 16% d'une année à l'autre. L'endettement d'exploitation s'est amélioré alors que la croissance des revenus a dépassé l'augmentation des charges, et que la perte nette attribuable aux actionnaires s'est réduite par rapport au T1 2025. La liquidité s'est également renforcée, avec un fonds de roulement positif à la fin du trimestre soutenu par une injection de capitaux propres, le reclassement de certaines obligations à long terme après le respect des clauses restrictives et la conversion de la dette en capitaux propres.



Faits saillants financiers du T2 2025 :

Produits : 10 587 075 $, en hausse de 49% par rapport à 7 121 993 $ au T2 2024, en raison de la forte demande d'équipement et de la croissance continue des services.

: 10 587 075 $, en hausse de 49% par rapport à 7 121 993 $ au T2 2024, en raison de la forte demande d'équipement et de la croissance continue des services. Marge brute : 3 375 420 $, soit une marge brute de 32%, comparativement à 35% au T2 2024. La marge reflète une proportion plus élevée des ventes d'équipement au cours du trimestre.

: 3 375 420 $, soit une marge brute de 32%, comparativement à 35% au T2 2024. La marge reflète une proportion plus élevée des ventes d'équipement au cours du trimestre. BAIIA ajusté : Perte de (276 259 $), une amélioration significative de 85% par rapport à (1 852 178 $) au T2 2024, reflétant l'échelle, la croissance des services et la discipline des coûts.

: Perte de (276 259 $), une amélioration significative de 85% par rapport à (1 852 178 $) au T2 2024, reflétant l'échelle, la croissance des services et la discipline des coûts. Situation de trésorerie : 6 125 646 $ au 30 juin 2025, avec une trésorerie actuelle d'environ 20 millions de dollars après des événements de financement subséquents.

: 6 125 646 $ au 30 juin 2025, avec une trésorerie actuelle d'environ 20 millions de dollars après des événements de financement subséquents. Composition des produits : Les services ont représenté 52% des produits du T2 et l'équipement 48%, soutenu par une croissance de 71% d'un trimestre à l'autre des services et de 104% d'un trimestre à l'autre de l'équipement.



Faits saillants opérationnels du T2 2025 :

D'importantes avancées réglementaires appuient les activités de BVLOS à l'échelle nationale

Prolongation d'un an de l'offre à commandes fédérale (TPSGC) jusqu'au 31 mars 2026, assurant ainsi un accès continu aux contrats fédéraux.

Obtention de l'autorisation de deux grandes sociétés pétrolières et gazières pour la surveillance des pipelines de SATP

Réalisation d'une démonstration de défense pour un client du G-20 présentant des plateformes VTOL et nano RPAS à voilure fixe

A conclu une collaboration avec J.D. Irving, Limited pour déployer des SATP de levage lourd pour la plantation d'arbres à grande échelle

Attribution d'un contrat agricole national pour la réalisation d'enquêtes multispectrales sur les cultures dans 21 sites dans quatre provinces

Commercialisation avancée des opérations autonomes et à distance grâce aux accouchements médicaux BVLOS supervisés par le BCC en Ontario



À la suite des faits saillants opérationnels du T2 2025 :

Attribution d'un contrat de formation internationale de 560 000 $ avec un pays membre de l'OTAN

Clôture du placement VIE de 10 millions de dollars

Lancement du programme de drones de transport lourd Condor XL

Livraison d'un contrat de drone ISR tactique d'environ 1 million de dollars auprès d'un partenaire de l'OTAN

Réalisation d'un placement privé institutionnel LIFE de 4,83 millions de dollars dirigé par le Québec

Le solde de trésorerie s'élève maintenant à environ 20 millions de dollars.

Commentaire de la direction

« Le deuxième trimestre a été alimenté par la croissance des équipements et des services, soutenue par une forte demande de défense et des autorisations d'exploitation plus larges », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Grâce aux approbations BVLOS à l'échelle nationale et à notre centre de commandement des opérations permettant des missions à distance sûres et efficaces, nous convertissons une plus grande partie de notre pipeline en programmes reproductibles. Nous avons renforcé les liquidités, amélioré l'endettement d'exploitation et terminé le trimestre avec un fonds de roulement positif. Alors que nous nous tournons vers le reste de l'année, nous nous concentrons sur l'exécution disciplinée pour les entreprises et les gouvernements clients et sur des progrès constants vers la rentabilité.

Perspectives stratégiques

Volatus continue de s'appuyer sur un contexte géopolitique changeant et sur l'engagement historique du Canada à augmenter les dépenses de défense. La Société est en mesure de répondre à la demande intérieure croissante dans les domaines de la défense, de la sécurité publique et de la surveillance de l'Arctique, tout en accélérant la commercialisation de systèmes exclusifs. L'investissement dans la conception, la production et la sécurité des chaînes d'approvisionnement canadiennes sous-tend l'objectif de Volatus de renforcer la capacité souveraine alignée sur les priorités nationales.

La société continue de collaborer activement avec le gouvernement du Canada et les Forces armées canadiennes à la modernisation de la défense, à la protection des frontières et à la souveraineté dans l'Arctique. Des produits de financement récents ont été alloués à l'expansion du secteur de la défense, à l'accélération de la commercialisation et au renforcement de la position de Volatus en tant que chef de file national des solutions aériennes

Détails du webinaire :

Parallèlement à ce communiqué, Volatus organisera un webinaire le jeudi 21 août 2025 à 16 h HNE, au cours duquel Glen Lynch, chef de la direction, et Abhinav Singhvi, chef de la direction financière, passeront en revue les résultats financiers et les principales étapes importantes avec Danielle Gagné, chef des communications d'entreprise, comme modératrice.

Lien d'inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_K_HDfCINR8CMLh6072CN_w

Options de rediffusion audio : Une rediffusion audio de l'événement sera archivée sur la page Relations avec les investisseurs du site Web de la société https://investor.volatusaerospace.com/videos/

T2 2025 T1 2025 T4 2024 T3 2024 T2 2024 T1 2024 T4 2023 T3 2023 Revenus 10,587,075 5,713,158 6,783,176 6,618,504 7,121,993 6,623,741 10,500,995 8,274,349 Coûts directs 7,211,655 3,883,185 4,209,577 4,366,107 4,617,447 4,397,985 7,700,881 5,265,775 Marge brute 3,375,420 1,829,973 2,573,599 2,252,397 2,504,546 2,225,757 2,800,114 3,008,574 32 % 32 % 38 % 34 % 35 % 34 % 27 % 36 % CHARGES D'EXPLOITATION Publicité et marketing 428,128 135,575 100,878 331,763 397,357 293,339 278,781 541,635 TI et technologie 118,017 245,180 157,851 210,328 259,456 256,802 28,439 243,602 Personnel 2,214,001 2,440,528 1,958,572 1,787,175 1,515,536 2,196,722 1,312,983 1,727,086 R-D 4,390 11,756 25,429 4,011 - 11,840 771,861 104,832 Coût du bureau 714,212 438,182 673,047 497,706 554,050 583,199 605,396 722,276 Voyager 73,765 64,288 38,959 77,011 40,143 57,621 126,710 90,804 Coût du partenaire externe 473,390 200,637 386,259 2,117,840 430,141 200,072 436,686 243,443 Amortissement 1,429,826 1,496,425 1,315,544 1,294,350 1,116,698 1,098,088 1,647,364 843,744 Paiements fondés sur des actions 168,717 165,454 77,523 124,861 126,822 126,822 173,671 195,372 5,624,446 5,198,025 4,734,061 6,445,045 4,440,202 4,824,504 5,381,891 4,712,793 (Perte) d'exploitation (2,249,026 ) (3,368,052 ) (2,160,462 ) (4,192,648 ) (1,935,656 ) (2,598,748 ) (2,581,777 ) (1,704,219 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(CHARGES) Coût financier (1,897,745 ) (645,685 ) (1,072,341 ) (992,806 ) (491,664 ) (379,106 ) (667,949 ) (425,671 ) Autres revenus (charges) 17,104 (3,468 ) (133,884 ) (2,669 ) 153 (10,168 ) 14,955 (39,229 ) Gain latent sur les placements - (58,963 ) 247,661 - - Gain (perte) sur l'aliénation d'immobilisations corporelles - - (1,541 ) (194,662 ) 319,044 (7,184 ) (125,476 ) 228,769 Traduction de devises (58,413 ) 1,225 92,541 (109,037 ) 25,508 3,887 (24,156 ) 19,946 Perte nette (4,188,080 ) (4,074,943 ) (3,028,025 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) (2,775,864 ) (1,920,403 ) Revenu/ (charge) d'impôt différé 210,377 (210,377 ) (100,899 ) 464,216 Perte nette (3,977,703 ) (4,285,320 ) (3,128,924 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) (2,311,647 ) (1,920,403 ) Total du résultat étendu (perte étendue) de la période attribuable : Propriétaires de Volatus Aerospace Corp. (3,266,866 ) (4,241,643 ) (3,099,840 ) (5,440,827 ) (2,070,150 ) (2,915,143 ) (1,997,089 ) (2,427,597 ) Participation ne donnant pas le contrôle (710,837 ) (43,677 ) (29,084 ) (50,994 ) (12,465 ) (76,176 ) (314,559 ) 507,194 (3,977,703 ) (4,285,320 ) (3,128,924 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) (2,311,647 ) (1,920,403 ) Perte par action Basique et dilué (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 )





RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DE LA PERTE NETTE

Trimestre terminé en juin Trimestre terminé en juin 2025 2024 BAIIA ajusté (perte) (276,259 ) (1,852,178 ) Intérêts 1,897,745 491,664 Amortissement 1,429,826 1,116,698 Paiements fondés sur des actions 168,717 126,822 Coût d'indemnité de départ/discontinuation 357,120 - Traduction en devises étrangères 58,413 (25,508 ) Charge d'impôt/(revenu) (210,377 ) - Charges d'exploitation proforma de la CDD - (1,479,239 ) Perte nette (3,977,703 ) (2,082,615 )



À propos de Volatus Aérospatial:

Volatus Aerospace est un chef de file des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec une base solide de plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (SATP). Nous desservons des industries telles que le pétrole et le gaz, les services publics, les soins de santé et la sécurité publique. Notre mission est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions concrètes de pointe.

Remarque concernant les mesures non conformes aux PCGR :

Dans le présent communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes qui ne sont pas définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces conditions peut différer de l'utilisation adoptée par d'autres sociétés. Plus précisément, la marge brute, la marge brute et le BAIIA ajusté r BAIIA normalisé sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être mentionnés dans le présent document. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et les transactions importants qui ont eu une incidence sur nos résultats.

Tout au long du présent communiqué, il est fait référence à la « marge brute », à la « marge brute » et au « BAIIA ajusté », qui sont des mesures non conformes aux IFRS. La direction estime que la marge brute, définie comme les produits moins les dépenses d'exploitation, est une mesure supplémentaire utile des activités. La marge brute permet de comprendre le niveau des coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre la marge brute en% des revenus. Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIA ajusté »). La Société définit le BAIIA ajusté comme la perte globale selon les IFRS excluant les charges d'intérêts, les charges d'amortissement, les paiements à base d'actions, la charge d'impôts, les coûts d'intégration et de diligence raisonnable, le résultat net non récurrent (non récurrent) et la dépréciation de l'écart d'acquisition, des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation. La Société estime que le BAIIA ajusté est un indicateur financier important, car il mesure les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation qu'elle peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, rembourser les intérêts futurs et les remboursements de la dette en capital et financer des initiatives de croissance futures. Les lecteurs sont avertis que ces mesures non conformes aux IFRS pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Les lecteurs sont également priés de ne pas considérer ces mesures financières non conformes aux IFRS comme une solution de rechange aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Le BAIIA ajusté n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne doit pas être interprété comme une solution de rechange à la perte ou au résultat étendu déterminé conformément aux IFRS. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure conforme aux PCGR comparables la plus proche, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR supplémentaires » du plus récent rapport de gestion de la Société, disponible sur SEDAR.

Énoncé prospectif :

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « pourrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives comprennent des informations concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes à l'égard d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L'information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances opérationnelles à la date du présent communiqué, mais comporte des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat futur. le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont fondés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits. L'information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l'information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu'elle estime non déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des énoncés contenant de l'information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la visibilité directe et les avantages potentiels pour la Société; et le respect des exigences de maintien de l'inscription de la TSXV. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est publiée à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

COORDONNÉES Abhinav Singhvi

Dirigeant principal des finances +1 833-865-2887

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com



SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com



SOURCE : Volatus Aerospace Inc.