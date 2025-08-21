Hana RFID任命Jason Chang为亚洲区销售总监，强化区域布局 客户支持

美国俄亥俄州索伦市, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的RAIN RFID嵌入式标签与天线设计制造商 Hana Technologies, Inc.（Hana RFID） 今日正式宣布任命 Jason Chang (张晓翔) 为亚洲区销售总监。常驻中国上海的Jason将作为亚洲区的主要联络人，与Hana在该区域的长期合作伙伴紧密合作，推动业务增长并进一步加强客户关系。

这一任命彰显了Hana RFID持续致力于以世界级的RFID嵌入式解决方案支持全球市场的承诺。通过引入经验丰富的本地领导者，Hana将继续兑现其承诺：不仅提供先进的技术，同时也为合作伙伴带来便捷、及时、且符合区域需求的支持。

Jason精通中文和英文，拥有超过15年的RFID从业经验，并在IT行业也有十年的成功经历。自2008年进入RFID领域以来，他曾在Sontec、Xerafy、Stora Enso和Beontag担任要职，负责产品管理、应用开发和销售。他的成就包括：



2012年在Xerafy主导研发并推广全球首款创新柔性抗金属标签产品

2018年在Stora Enso推动基于RFID的无人零售解决方案在中国落地，该方案随后在欧洲得到广泛应用2019年拓展ECO RFID标签在亚太零售市场的应用

2024年通过战略性市场调整，在12个月内实现亚太区业务250%的增长。



Hana RFID销售与市场高级副总裁Mike Hetrick表示：“任命Jason Chang是我们在改善本地可及性和支持亚洲核心合作伙伴方面迈出的重要一步。Jason在推动创新方面的卓越成绩、深厚的市场知识以及对客户成功的承诺，将为我们在这一充满活力的地区扩大业务版图带来巨大价值。”

Jason Chang对加入公司表达了热情：“我非常兴奋能够成为Hana RFID团队的一员。Hana在市场上不仅是重要的行业参与者，同时也是不断扩展的标签转换商、服务商和系统集成商网络的可信赖合作伙伴。我期待与亚洲的合作伙伴携手，提供创新的解决方案与卓越的服务。”

Jason的任命是Hana RFID战略的重要里程碑，进一步确保公司能为全球客户提供高精度的RFID解决方案，并辅以及时、专业的区域化支持。

您可以在**IOTe深圳展（2025年8月27-29日，展位9A9）**与Jason见面。点击此处预约展位会谈：

https://meetings.hubspot.com/event-manager/iote-shenzhen-2025

关于 Hana

Hana Technologies, Inc.（Hana RFID） 是全球领先的先进制造与技术解决方案提供商，专注于RFID领域，致力于开发和制造通过ARC认证的RFID嵌入式天线与（轮胎）标签。公司成立于1999年，总部位于美国俄亥俄州索伦市，是HANA微电子集团的骄傲成员。– www.hanarfid.com

