EDF : EDF annonce le succès de son émission inaugurale d’obligations senior « Kangourou » multi-tranches pour un montant nominal de 1 milliard de dollars australiens

EDF annonce le succès de son émission inaugurale d’obligations senior « Kangourou » multi-tranches pour un montant nominal de 1 milliard de dollars australiens

Le 21 août 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès, pour son émission inaugurale, 1 milliard de dollars australiens en 2 tranches d’obligations senior « Kangourou » (les « Obligations ») :

Obligation de 500 millions de dollars australiens, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,636 % ;

Obligation de 500 millions de dollars australiens, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 6,627 %.

Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie pleinement dédiée à son objectif de bâtir le système électrique bas carbone de demain, ainsi que d’élargir sa base d’investisseurs.

Le règlement-livraison devrait intervenir le 28 août 2025.

La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO 2 /kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

