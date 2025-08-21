Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
21 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 August 2025 it had purchased a total of 84,615 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased84,615--
Highest price paid (per ordinary share)546.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)519.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)539.48p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 362,983,072 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 362,983,072.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
20-08-202516:25:21GBp240543.50XLONxHaNsT3aYVc
20-08-202516:25:15GBp1,175544.50XLONxHaNsT3aZWb
20-08-202516:25:15GBp85545.00XLONxHaNsT3aZWf
20-08-202516:25:15GBp124545.00XLONxHaNsT3aZWh
20-08-202516:25:00GBp307545.00XLONxHaNsT3aZ31
20-08-202516:24:40GBp215545.00XLONxHaNsT3aWce
20-08-202516:22:54GBp141545.00XLONxHaNsT3akHF
20-08-202516:22:54GBp125545.00XLONxHaNsT3akHH
20-08-202516:22:54GBp577545.00XLONxHaNsT3akHJ
20-08-202516:22:54GBp250545.00XLONxHaNsT3akHL
20-08-202516:22:54GBp71545.00XLONxHaNsT3akHN
20-08-202516:22:54GBp250545.00XLONxHaNsT3akHP
20-08-202516:22:54GBp793545.00XLONxHaNsT3akHR
20-08-202516:22:54GBp333545.00XLONxHaNsT3akHT
20-08-202516:19:49GBp190544.50XLONxHaNsT3agFt
20-08-202516:17:33GBp212544.50XLONxHaNsT3af5g
20-08-202516:16:30GBp313545.00XLONxHaNsT3aM4C
20-08-202516:16:28GBp217545.00XLONxHaNsT3aM1z
20-08-202516:16:25GBp816545.50XLONxHaNsT3aM2G
20-08-202516:16:25GBp396545.50XLONxHaNsT3aM2I
20-08-202516:16:15GBp335546.00XLONxHaNsT3aMK9
20-08-202516:16:15GBp333546.00XLONxHaNsT3aMKM
20-08-202516:16:15GBp642546.00XLONxHaNsT3aMKO
20-08-202516:16:15GBp333546.00XLONxHaNsT3aMNb
20-08-202516:16:15GBp642546.00XLONxHaNsT3aMNd
20-08-202516:16:15GBp457546.00XLONxHaNsT3aMNZ
20-08-202516:12:44GBp69545.50XLONxHaNsT3aIBC
20-08-202516:12:44GBp591545.50XLONxHaNsT3aIBE
20-08-202516:11:39GBp165545.00XLONxHaNsT3aJLE
20-08-202516:11:39GBp392545.00XLONxHaNsT3aJLK
20-08-202516:11:18GBp1,171544.50XLONxHaNsT3aGZ6
20-08-202515:58:10GBp367539.50XLONxHaNsT3a5$F
20-08-202515:57:19GBp5539.50XLONxHaNsT3a2kg
20-08-202515:56:51GBp252539.50XLONxHaNsT3a2AL
20-08-202515:56:22GBp705540.00XLONxHaNsT3a3kI
20-08-202515:56:22GBp224541.00XLONxHaNsT3a3kR
20-08-202515:56:22GBp1,782542.00XLONxHaNsT3a3kT
20-08-202515:56:22GBp797541.50XLONxHaNsT3a3kV
20-08-202515:54:39GBp47540.00XLONxHaNsT3a1j7
20-08-202515:54:39GBp191540.00XLONxHaNsT3a1j9
20-08-202515:54:01GBp313540.00XLONxHaNsT3a1Sw
20-08-202515:48:17GBp804539.50XLONxHaNsT3aBP3
20-08-202515:48:16GBp3,239540.00XLONxHaNsT3aBOi
20-08-202515:35:03GBp1,426539.00XLONxHaNsT3bwdS
20-08-202515:29:13GBp758539.50XLONxHaNsT3bbyI
20-08-202515:29:12GBp1,727540.00XLONxHaNsT3bb$D
20-08-202515:28:24GBp393539.50XLONxHaNsT3bY5H
20-08-202515:28:24GBp467540.00XLONxHaNsT3bY5I
20-08-202515:27:06GBp230539.50XLONxHaNsT3bWYp
20-08-202515:17:18GBp526538.00XLONxHaNsT3bM6q
20-08-202515:17:15GBp1,117538.00XLONxHaNsT3bM0G
20-08-202515:10:25GBp266538.00XLONxHaNsT3bHuW
20-08-202515:10:00GBp288538.00XLONxHaNsT3bHQz
20-08-202515:08:01GBp395538.00XLONxHaNsT3bSoN
20-08-202515:08:01GBp511538.00XLONxHaNsT3bSzw
20-08-202515:05:25GBp245538.50XLONxHaNsT3bQO1
20-08-202515:05:00GBp265539.00XLONxHaNsT3bR4N
20-08-202515:05:00GBp178539.00XLONxHaNsT3bR4P
20-08-202515:04:08GBp137539.00XLONxHaNsT3bOnP
20-08-202515:04:08GBp531539.00XLONxHaNsT3bOnR
20-08-202515:04:05GBp1,379539.50XLONxHaNsT3bOwN
20-08-202515:04:05GBp470539.50XLONxHaNsT3bOwP
20-08-202515:04:05GBp344540.00XLONxHaNsT3bOwU
20-08-202515:04:05GBp382540.00XLONxHaNsT3bO5W
20-08-202514:53:42GBp341536.50XLONxHaNsT3bC@c
20-08-202514:53:42GBp489537.00XLONxHaNsT3bC@e
20-08-202514:52:19GBp608537.50XLONxHaNsT3bAiG
20-08-202514:51:21GBp925538.00XLONxHaNsT3bBqn
20-08-202514:50:17GBp1,695538.50XLONxHaNsT3b8qq
20-08-202514:49:25GBp298539.00XLONxHaNsT3b9eL
20-08-202514:48:28GBp302539.00XLONxHaNsT3cse6
20-08-202514:47:31GBp320539.00XLONxHaNsT3ctj6
20-08-202514:46:34GBp237539.00XLONxHaNsT3cqk0
20-08-202514:46:34GBp56539.00XLONxHaNsT3cqk2
20-08-202514:45:37GBp81539.00XLONxHaNsT3crjE
20-08-202514:45:37GBp253539.00XLONxHaNsT3crjG
20-08-202514:44:59GBp206539.00XLONxHaNsT3codM
20-08-202514:44:21GBp172539.00XLONxHaNsT3coNS
20-08-202514:44:21GBp33539.00XLONxHaNsT3coNU
20-08-202514:43:43GBp125539.00XLONxHaNsT3cp$T
20-08-202514:43:43GBp89539.00XLONxHaNsT3cp$V
20-08-202514:42:48GBp137539.00XLONxHaNsT3cm03
20-08-202514:42:48GBp365539.00XLONxHaNsT3cm05
20-08-202514:40:39GBp444538.50XLONxHaNsT3c@Dt
20-08-202514:39:55GBp174539.00XLONxHaNsT3c$3W
20-08-202514:39:55GBp116539.00XLONxHaNsT3c$3Y
20-08-202514:38:58GBp275539.00XLONxHaNsT3cyAS
20-08-202514:38:01GBp213538.50XLONxHaNsT3czEI
20-08-202514:38:01GBp64538.50XLONxHaNsT3czEK
20-08-202514:37:04GBp268538.50XLONxHaNsT3cw6s
20-08-202514:36:07GBp246538.50XLONxHaNsT3cxtI
20-08-202514:36:07GBp17538.50XLONxHaNsT3cxtK
20-08-202514:35:10GBp277538.50XLONxHaNsT3cuqo
20-08-202514:34:13GBp266538.50XLONxHaNsT3cvtQ
20-08-202514:33:16GBp260538.50XLONxHaNsT3cctK
20-08-202514:32:38GBp254538.50XLONxHaNsT3cdWv
20-08-202514:32:00GBp251538.50XLONxHaNsT3cdVh
20-08-202514:31:22GBp251538.50XLONxHaNsT3ca9a
20-08-202514:30:44GBp101538.50XLONxHaNsT3cb1T
20-08-202514:30:44GBp169538.50XLONxHaNsT3cb1V
20-08-202514:29:28GBp213538.50XLONxHaNsT3cZaR
20-08-202514:28:50GBp328538.50XLONxHaNsT3cZxW
20-08-202514:27:53GBp241538.50XLONxHaNsT3cWzs
20-08-202514:27:53GBp36538.50XLONxHaNsT3cWzu
20-08-202514:18:08GBp626538.50XLONxHaNsT3chxB
20-08-202514:15:43GBp910539.00XLONxHaNsT3cftn
20-08-202514:10:47GBp1,163539.50XLONxHaNsT3cLhA
20-08-202514:10:46GBp1,239540.00XLONxHaNsT3cLhH
20-08-202514:09:44GBp984539.50XLONxHaNsT3cLT2
20-08-202513:56:22GBp292538.50XLONxHaNsT3cQ5L
20-08-202513:56:22GBp573538.50XLONxHaNsT3cQ5N
20-08-202513:56:05GBp933539.00XLONxHaNsT3cQFQ
20-08-202513:46:09GBp486538.50XLONxHaNsT3c5Zh
20-08-202513:46:09GBp726539.00XLONxHaNsT3c5Zj
20-08-202513:30:26GBp294538.50XLONxHaNsT3c8tc
20-08-202513:28:54GBp58538.50XLONxHaNsT3c9tR
20-08-202513:26:14GBp320540.00XLONxHaNsT3dtWP
20-08-202513:22:32GBp379540.50XLONxHaNsT3drD2
20-08-202513:18:00GBp260540.00XLONxHaNsT3dmzc
20-08-202513:15:35GBp53541.50XLONxHaNsT3dnPL
20-08-202513:14:41GBp353542.00XLONxHaNsT3d@ve
20-08-202513:09:36GBp146542.00XLONxHaNsT3dzM2
20-08-202513:09:36GBp559542.00XLONxHaNsT3dzM4
20-08-202513:09:26GBp775542.50XLONxHaNsT3dzR1
20-08-202512:51:53GBp221543.00XLONxHaNsT3dX6v
20-08-202512:51:14GBp320543.50XLONxHaNsT3dXGG
20-08-202512:49:04GBp558544.00XLONxHaNsT3dljc
20-08-202512:49:04GBp293543.50XLONxHaNsT3dljw
20-08-202512:49:04GBp485544.00XLONxHaNsT3dlj3
20-08-202512:44:38GBp368544.50XLONxHaNsT3dgy9
20-08-202512:20:17GBp420544.00XLONxHaNsT3dSMI
20-08-202512:20:17GBp604544.50XLONxHaNsT3dSMK
20-08-202512:06:56GBp297542.50XLONxHaNsT3d47E
20-08-202512:05:33GBp11542.00XLONxHaNsT3d5vU
20-08-202512:02:12GBp245541.00XLONxHaNsT3d3HM
20-08-202511:59:21GBp442542.00XLONxHaNsT3dEjS
20-08-202511:53:41GBp407542.50XLONxHaNsT3dD@B
20-08-202511:50:00GBp311543.50XLONxHaNsT3dB5p
20-08-202511:49:32GBp505543.00XLONxHaNsT3dBLe
20-08-202511:36:56GBp410538.00XLONxHaNsT3Wo5B
20-08-202511:32:09GBp177538.50XLONxHaNsT3WnhH
20-08-202511:32:09GBp215538.50XLONxHaNsT3WnhJ
20-08-202511:25:58GBp229539.00XLONxHaNsT3WyI@
20-08-202511:25:58GBp333539.50XLONxHaNsT3WyI0
20-08-202511:21:32GBp412539.50XLONxHaNsT3WxyU
20-08-202511:13:01GBp265539.00XLONxHaNsT3WaLp
20-08-202511:12:25GBp383539.50XLONxHaNsT3WbYs
20-08-202511:08:25GBp140539.00XLONxHaNsT3WZlv
20-08-202511:06:36GBp490539.00XLONxHaNsT3WWjD
20-08-202511:06:36GBp336539.50XLONxHaNsT3WWjF
20-08-202510:51:28GBp43536.00XLONxHaNsT3Wfsu
20-08-202510:51:28GBp380536.00XLONxHaNsT3Wfsw
20-08-202510:51:28GBp606536.50XLONxHaNsT3Wfsy
20-08-202510:35:33GBp406534.00XLONxHaNsT3WH9Q
20-08-202510:30:51GBp209534.50XLONxHaNsT3WSvO
20-08-202510:27:49GBp207533.00XLONxHaNsT3WQev
20-08-202510:24:59GBp454535.00XLONxHaNsT3WRJ9
20-08-202510:24:59GBp21535.00XLONxHaNsT3WRJB
20-08-202510:18:45GBp344536.50XLONxHaNsT3W70@
20-08-202510:13:29GBp220536.50XLONxHaNsT3W2VY
20-08-202510:11:16GBp440537.00XLONxHaNsT3W0cf
20-08-202510:05:26GBp177537.50XLONxHaNsT3WF@x
20-08-202510:05:26GBp265537.50XLONxHaNsT3WF@z
20-08-202510:05:17GBp626537.50XLONxHaNsT3WFxp
20-08-202509:51:32GBp337534.00XLONxHaNsT3XsSc
20-08-202509:47:20GBp346536.50XLONxHaNsT3XrxB
20-08-202509:42:51GBp295538.50XLONxHaNsT3XmhR
20-08-202509:39:36GBp208539.50XLONxHaNsT3X@jz
20-08-202509:36:46GBp213539.50XLONxHaNsT3X$Mg
20-08-202509:36:46GBp229539.50XLONxHaNsT3X$Mi
20-08-202509:33:42GBp336539.00XLONxHaNsT3Xz7q
20-08-202509:26:00GBp284539.00XLONxHaNsT3Xv09
20-08-202509:22:29GBp337539.50XLONxHaNsT3Xdsh
20-08-202509:17:37GBp309539.00XLONxHaNsT3XYe7
20-08-202509:14:43GBp282539.50XLONxHaNsT3XZVG
20-08-202509:10:44GBp216536.50XLONxHaNsT3Xk12
20-08-202509:08:18GBp235538.00XLONxHaNsT3XinL
20-08-202509:08:18GBp339538.50XLONxHaNsT3XinS
20-08-202509:01:54GBp325539.00XLONxHaNsT3XezA
20-08-202509:01:07GBp324539.00XLONxHaNsT3XeUs
20-08-202508:59:44GBp653539.00XLONxHaNsT3XMcI
20-08-202508:57:43GBp313538.50XLONxHaNsT3XNnz
20-08-202508:57:06GBp216539.50XLONxHaNsT3XNCO
20-08-202508:57:06GBp255539.50XLONxHaNsT3XNCQ
20-08-202508:57:06GBp337539.00XLONxHaNsT3XNFZ
20-08-202508:57:06GBp485539.50XLONxHaNsT3XNFb
20-08-202508:35:18GBp328546.50XLONxHaNsT3XRCy
20-08-202508:32:46GBp58545.50XLONxHaNsT3XPc$
20-08-202508:30:09GBp205543.00XLONxHaNsT3X6UB
20-08-202508:29:40GBp241546.00XLONxHaNsT3X7pF
20-08-202508:29:38GBp347546.50XLONxHaNsT3X7oP
20-08-202508:26:55GBp385541.50XLONxHaNsT3X5jQ
20-08-202508:26:48GBp551542.00XLONxHaNsT3X5kH
20-08-202508:24:20GBp501540.00XLONxHaNsT3X21x
20-08-202508:22:16GBp382536.50XLONxHaNsT3X3EZ
20-08-202508:22:15GBp546537.00XLONxHaNsT3X3Ez
20-08-202508:15:13GBp211525.00XLONxHaNsT3XCop
20-08-202508:15:13GBp436526.00XLONxHaNsT3XCos
20-08-202508:15:13GBp623526.50XLONxHaNsT3XCou
20-08-202508:11:08GBp273523.50XLONxHaNsT3XAUz
20-08-202508:10:02GBp273523.50XLONxHaNsT3XBEX
20-08-202508:08:53GBp87521.00XLONxHaNsT3X8vh
20-08-202508:08:50GBp204521.00XLONxHaNsT3X8uD
20-08-202508:07:45GBp291519.50XLONxHaNsT3X9Ym
20-08-202508:07:08GBp291526.50XLONxHaNsT3X9wA
20-08-202508:05:30GBp238524.00XLONxHaNsT3YsC8
20-08-202508:05:30GBp344524.50XLONxHaNsT3YsCA
20-08-202508:03:35GBp443524.00XLONxHaNsT3YqeI
20-08-202508:02:50GBp472532.50XLONxHaNsT3YqN8
20-08-202508:02:50GBp556533.00XLONxHaNsT3YqNE
20-08-202508:02:50GBp478534.00XLONxHaNsT3YqMb
20-08-202508:02:50GBp287533.50XLONxHaNsT3YqMX
20-08-202508:02:50GBp369534.50XLONxHaNsT3YqMZ

Recommended Reading

  • August 20, 2025 02:05 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Transaction in own shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36020 August 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    Transaction in own shares
  • August 20, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Interim results for six months ended 30 June 2025

    OSB GROUP PLCInterim report for the six months ended 30 June 2025 LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459 20 August 2025 OSB GROUP PLC (OSBG or the Group), the specialist lending and retail savings group,...

    Read More
    Interim results for six months ended 30 June 2025