Anoto Group AB ingår avtal om brygglån om 400 000 USD

Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "bolaget") meddelar idag att det har ingått ett låneavtal ("Lånet") med Achilles Capital AB för ett brygglån om 400 000 USD. Likviditeten kommer att användas för att stödja bolagets rörelsekapitalbehov när det söker ytterligare finansiering. Detta främst för att påskynda den globala expansionen av Anotos nya varumärke Inq Smartpen efter en mycket framgångsrik lansering på marknaden.

Målet är att lånet ska omvandlas till ett konvertibelt lån om bolaget säkrar minst 600 000 USD i ny konvertibelfinansiering senast den 14 september 2025. Om så inte sker kommer kapitalbelopp och ränta att förfalla till omedelbar betalning. Diskussionerna med möjliga investerare är redan i ett avancerat skede, och styrelsen förväntar sig att finansieringen kan slutföras inom den aviserade tidsramen. Avtalet löper med en årlig ränta om 8%, som löper från det datum då likviden utbetalas till dess att lånet antingen återbetalas eller konverteras, beroende på vilket som inträffar först. När bolaget har slutfört den ytterligare finansieringen är avsikten att konvertera. Lånet till ett nytt konvertibelt lån på i huvudsak samma villkor som bolagets befintliga konvertibla finansieringsarrangemang, som senast angavs i Anotos pressmeddelande daterat den 20 juni 2025.

Brygglånet återspeglar bolagets mål att säkra rörelsekapital på kort sikt och samtidigt positionera sig för ett bredare finansieringsinitiativ. Styrelsen för Anoto anser att denna finansiering ger bolaget ytterligare resurser för att stödja sina strategiska tillväxtinitiativ, i avvaktan på den förväntade större finansieringsrundan.

Detta brygglån är en del av en strukturerad finansieringsplan utformad för att stödja Anotos tillväxt på kort sikt samtidigt som företaget positionerar sig för ett bredare finansieringsinitiativ. Medlen kommer specifikt att möjliggöra en omedelbar och snabb uppskalning av produktion, distribution och marknadsföring av inq smartpen-serien, som redan har tagits emot väl med positiv kundfeedback och stor branschuppmärksamhet.

Kommentar från Mats Karlsson, VD för Anoto:

"Det starka mottagandet av inq-varumärket har skapat en spännande tillväxtmöjlighet för Anoto. Detta brygglån ger resurser åt att kunna upprätthålla det momentum vi upplever medan vi slutför den större finansieringsrundan. Vi ser detta som ett positivt läge då efterfrågan på vår nya produkt har varit så uppmuntrande att vi agerar snabbt för att säkerställa att vi kan möta den."

Om Anoto Group

Anoto Group AB (Nasdaq Stockholm: ANOT) är ett börsnoterat svenskt teknikföretag och den ursprungliga uppfinnaren av den digitala pennan och punktmönstertekniken. Anoto utvecklar intelligenta pennor, papper och programvara som sömlöst överbryggar handskriven inmatning och den digitala världen. Bolagets kärnverksamhet omfattar detaljhandelsprodukterna "inq" och "Livescribe" samt lösningar för arbetsflöden i företag. Anotos smartpens används globalt av studenter, yrkesverksamma och organisationer för att förbättra produktivitet, kreativitet och datafångst. Med ett förnyat fokus på högkvalitativ design, mjukvaruinnovation och kundupplevelse driver Anoto på nästa generations digitala skrivande.

