2025-08-21

Kvartalsrapport Q2 2025 – Stark efterfrågan i Europa, USA påverkat av politiska faktorer. (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 31 378 (41 655) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 1 901 (5 756) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 5 (3 657) kSEK

Resultat per aktie 0,00 (0,23) SEK

Ackumulerat 2025

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 66 253 (88 119) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 6 360 (12 249) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 2 587 (8 159) kSEK

Resultat per aktie 0,16 (0,50) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Arcoma genomför en riktad nyemission om ca 11MSEK till franska institutionella investeraren Eiffel Investment Group





EFTER PERIODEN

Arcoma avslutar avtal om likviditetsgaranti





VD-kommentar

STARKT EFTERFRÅGAN I EUROPA, USA PÅVERKAT AV POLITISKA FAKTORER

Vår verksamhet utvecklas fortsatt väl med bra dialoger på många marknader. Den politiska osäkerheten i USA påverkade kortsiktigt orderläggning från USA och även till viss del beslutsprocesserna i EMEA. Vi ser inte minskad efterfrågan men osäkerhet kring prispunkter och ränteläge skapade kortsiktigt utmaning för våra kunder, samtidigt som jämförelsekvartalet var ett historiskt starkt kvartal för Arcoma. Vi ser detta som en naturlig variation inom en i övrigt mycket aktiv marknad. Under kvartalet välkomnade vi Eiffel Investment Group som ny strategisk ägare i Arcoma. En ytterligare bekräftelse på förtroendet för vår strategi och position på marknaden.

Vi kan trots kortsiktig osäkerhet skapa lönsamhet. Det bekräftar att vårt fokus på affärskvalitet, processer och kostnadseffektivitet bär frukt. Vi går in i nästa kvartal med en stark projektpipeline och fortsatt hög marknadsnärvaro.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 39% (43%). Kvartalet påverkas av geografimix och något lägre reservdelsförsäljning. Produkt och geografisk mix är två faktorer som kontinuerligt påverkar vår bruttomarginal vilket ofta resulterar i fluktuationer mellan kvartal. Vi arbetar aktivt med att stärka marginalerna och säkra lönsamhet.

EBITDA i kvartalet uppgår till 1,9 MSEK (5,8 MSEK), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 6 % (11%) drivet av lägre omsättning. Vi fortsätter att ha en mycket bra kostnadskontroll med OPEX ner 19% mot föregående år och våra kontinuerliga effektiviseringar i produktion ger löpande resultat vilket gör att vi kan ta oss igenom ett tuffare kvartal.

Kassaflödet i kvartalet var 6,6 MSEK (1,4 MSEK) drivet av förbättringar i rörelsekapital. Den kommunicerade nyemissionen till Eifel Investment Group påverkar inte kassaflödet i kvartalet utan påverkar först Q3 rapporten, då likviden erhållits efter periodens utgång.

Vi fortsätter arbeta på vår förvärvsagenda, både av bolag och produkter, där vi ser möjlighet att bredda vårt erbjudande i våra kundkanaler. Parallellt så fortsätter innovation i produkten vara i fokus. Vår egenutvecklade teknik kommer att erbjuda effektivare arbetsflöden och bildtagning, med ny funktionalitet planerad att introduceras mot slutet av året.

Våra moderna system uppfyller marknadens höga krav och levererar konsekvent både effektivitet och kvalitet. Detta gör det möjligt för våra kommersiella partners att framgångsrikt sälja och marknadsföra systemen på sina marknader. Den underliggande efterfrågan i Nordamerika är stark men tullturbulensen sköt på leveranser och installationer mer än förväntat. Vi ser i dagsläget inte prispress i vår USA-affär då vi står för en mindre del av det totala kontraktsvärdet. EMEA-marknaden ljusnar men även här är det avvaktande kring beslut.

Genom effektiviseringar har vi byggt en lönsam och välfungerande organisation som kan hantera svängningar i efterfrågan. Med de växande kraven på flexibilitet och korta ledtider har vi lyckats skapa nya affärsmöjligheter tack vare vår flexibilitet och agila produktion.

Vi ser med tillförsikt fram emot resten med ett aktivt innevarande kvartal.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21/8 2025 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21/8 2025 kl. 08.30.

