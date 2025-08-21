Ledelses transaktioner



Selskabsmeddelelse nr. 22/2025

København, den 21/08/2025

I forbindelse med udnyttelsen af konverteringsretten på to konvertible lån har Lynge Olsen Finans ApS, som er ejet og kontrolleret af selskabets bestyrelsesformand Rolf Lynge Olsen, samt Mips Holding ApS, som er ejet og kontrolleret af selskabets CEO Mads Lynge Laursen, hver især købt aktier i Unlimit Group A/S.

NAVN: Lynge Olsen Finans ÅRSAG: Nærtstående til Rolf Lynge Olsen, Bestyrelsesformand i Unlimit Group A/S UDSTEDER: Unlimit Group A/S FONDSKODE: DK0060816148 BETEGNELSE: Aktier TRANSAKTION: Køb HANDELSDATO: 21.08.2025 MARKED: Nasdaq First North Growth Market ANTAL STK: 1.154.000.000 KØBSSUM DKK: 23.080.000,00





NAVN: Mips Holding ApS ÅRSAG: Nærtstående til Mads Lynge Laursen, Direktør i Unlimit Group A/S UDSTEDER: Unlimit Group A/S FONDSKODE: DK0060816148 BETEGNELSE: Aktier TRANSAKTION: Køb HANDELSDATO: 21.08.2025 MARKED: Nasdaq First North Growth Market ANTAL STK: 343.000.000 KØBSSUM DKK: 6.860.000,00

Indberetning til Finanstilsynet er vedhæftet.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftede filer