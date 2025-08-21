Ledelses transaktioner

Selskabsmeddelelse nr. 22/2025
København, den 21/08/2025
I forbindelse med udnyttelsen af konverteringsretten på to konvertible lån har Lynge Olsen Finans ApS, som er ejet og kontrolleret af selskabets bestyrelsesformand Rolf Lynge Olsen, samt Mips Holding ApS, som er ejet og kontrolleret af selskabets CEO Mads Lynge Laursen, hver især købt aktier i Unlimit Group A/S.
|NAVN:
|Lynge Olsen Finans
|ÅRSAG:
|Nærtstående til Rolf Lynge Olsen, Bestyrelsesformand i Unlimit Group A/S
|UDSTEDER:
|Unlimit Group A/S
|FONDSKODE:
|DK0060816148
|BETEGNELSE:
|Aktier
|TRANSAKTION:
|Køb
|HANDELSDATO:
|21.08.2025
|MARKED:
|Nasdaq First North Growth Market
|ANTAL STK:
|1.154.000.000
|KØBSSUM DKK:
|23.080.000,00
|NAVN:
|Mips Holding ApS
|ÅRSAG:
|Nærtstående til Mads Lynge Laursen, Direktør i Unlimit Group A/S
|UDSTEDER:
|Unlimit Group A/S
|FONDSKODE:
|DK0060816148
|BETEGNELSE:
|Aktier
|TRANSAKTION:
|Køb
|HANDELSDATO:
|21.08.2025
|MARKED:
|Nasdaq First North Growth Market
|ANTAL STK:
|343.000.000
|KØBSSUM DKK:
|6.860.000,00
Indberetning til Finanstilsynet er vedhæftet.
