Ledelses transaktioner

 | Source: Unlimit Group A/S Unlimit Group A/S


Selskabsmeddelelse nr. 22/2025
København, den 21/08/2025

I forbindelse med udnyttelsen af konverteringsretten på to konvertible lån har Lynge Olsen Finans ApS, som er ejet og kontrolleret af selskabets bestyrelsesformand Rolf Lynge Olsen, samt Mips Holding ApS, som er ejet og kontrolleret af selskabets CEO Mads Lynge Laursen, hver især købt aktier i Unlimit Group A/S.

NAVN:Lynge Olsen Finans
ÅRSAG:Nærtstående til Rolf Lynge Olsen, Bestyrelsesformand i Unlimit Group A/S
UDSTEDER:Unlimit Group A/S
FONDSKODE:DK0060816148
BETEGNELSE:Aktier
TRANSAKTION:Køb
HANDELSDATO:21.08.2025
MARKED:Nasdaq First North Growth Market
ANTAL STK:1.154.000.000
KØBSSUM DKK:23.080.000,00


NAVN:Mips Holding ApS
ÅRSAG:Nærtstående til Mads Lynge Laursen, Direktør i Unlimit Group A/S
UDSTEDER:Unlimit Group A/S
FONDSKODE:DK0060816148
BETEGNELSE:Aktier
TRANSAKTION:Køb
HANDELSDATO:21.08.2025
MARKED:Nasdaq First North Growth Market
ANTAL STK:343.000.000
KØBSSUM DKK:6.860.000,00

Indberetning til Finanstilsynet er vedhæftet.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftede filer


Attachments

Nr 22 Ledelses transaktioner.docx Ledende medarbejder indberetning til finanstilsynet - Mads Lynge Laursen Ledende medarbejder indberetning til finanstilsynet - Rolf Lynge Olsen

Recommended Reading